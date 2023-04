Isner fuori dalla top 50 dopo quasi 14 anni: l’inizio di stagione difficile pesa sul gigante americano

John Isner è il detentore di praticamente tutti i record riguardanti il servizio nella storia del tennis maschile. Tuttavia, i 37 anni stanno pesando sul gigante statunitense. Il fatto è che Isner sta vivendo un brutto inizio di stagione e gli effetti si rifletteranno inevitabilmente sulla classifica, come si capisce da ciò che accadrà oggi.

Infatti, Isner lascerà la top 50 per la prima volta dal 7 settembre 2009, ovvero quasi 14 anni dopo. L’americano apparirà al 67° posto nella classifica mondiale maschile e ora si avvicina una fase della stagione tradizionalmente difficile per lui, dato che il circuito entra esclusivamente sulla terra battuta.

Per darvi un’idea, gli unici tennisti attivi da più tempo tra i migliori 50 al mondo sono Rafael Nadal e Novak Djokovic, il che dimostra la grandezza dell’impresa di Isner. Tuttavia, con la fine della carriera che si avvicina, questa caduta è diventata impossibile da contrastare.