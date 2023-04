Nuria Brancaccio raggiunge per la prima volta i quarti di finale in un torneo del circuito maggiore

Nuria Brancaccio ha conquistato i quarti di finale nel torneo WTA 250 di Bogotà. La tennista azzurra ha ottenuto una vittoria convincente al secondo turno contro l’austriaca Sinja Kraus, n.168 del ranking mondiale WTA.

Kraus, anch’essa qualificata, aveva precedentemente eliminato l’argentina Nadia Podoroska, n.103 del ranking e 8 del seeding, in due set per 6-2 6-2. Tuttavia, non è riuscita a fermare l’ascesa di Brancaccio, che ha dimostrato grande determinazione e talento.

Nonostante un inizio di partita con qualche difficoltà, in cui Nuria ha perso la battuta nel primo game, l’azzurra si è ripresa rapidamente e ha dominato il match, vincendo anch’essa per 6-2 6-2. Con questa vittoria, Brancaccio si qualifica per la prima volta nella sua carriera ai quarti di finale di un torneo del circuito maggiore.

Ai quarti di finale, Nuria affronterà l’esperta tedesca Tatiana Maria, classe 1987 e attualmente n.62 del ranking WTA.