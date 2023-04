Nuria Brancaccio conquista la sua prima vittoria nel main draw del circuito WTA alla “Copa Colsanitas”. Fuori Sara Errani

Nuria Brancaccio, ha conquistato la sua prima vittoria in un main draw del circuito maggiore. La 22enne originaria di Torre del Greco ha infranto le barriere alla “Copa Colsanitas”, un torneo WTA 250 con un montepremi di 259.303 dollari, che si sta svolgendo sui campi in terra rossa di Bogotà, in Colombia.

Brancaccio, attualmente numero 206 del ranking WTA e proveniente dalle qualificazioni, ha sconfitto con un doppio 6-2 la greca Despina Papamichail, numero 152 del mondo, in un’ora e 24 minuti di gioco. Grazie a questa vittoria, l’atleta allenata da Gianmarco Cacace è riuscita a garantirsi per la prima volta in carriera un posto tra le top 200 della classifica mondiale.

Nel loro unico precedente incontro, la 30enne di Preveza aveva sconfitto la tennista campana in tre set agli ottavi di finale dell’ITF di Hammamet nel 2018. Tuttavia, in questa occasione, Brancaccio ha dimostrato di avere una maggiore varietà di schemi e colpi rispetto all’avversaria, inclusa una micidiale palla corta. Nonostante qualche difficoltà negli ultimi due game al servizio, la giovane italiana è riuscita a chiudere la partita al secondo match-point utile.

Al secondo turno, Nuria Brancaccio affronterà per la prima volta l’austriaca Sinja Kraus, numero 168 del ranking WTA e anch’essa qualificata.

WTA Bogota Despina Papamichail Despina Papamichail 0 2 2 0 Nuria Brancaccio Nuria Brancaccio 0 6 6 0 Vincitore: Brancaccio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Nuria Brancaccio 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Despina Papamichail 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 Nuria Brancaccio 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Despina Papamichail 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Nuria Brancaccio 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Despina Papamichail 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Nuria Brancaccio 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Despina Papamichail 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Nuria Brancaccio 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 Despina Papamichail 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Nuria Brancaccio 15-0 30-0 30-15 30-0 1-4 → 2-4 Despina Papamichail 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 Nuria Brancaccio 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Despina Papamichail 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Nuria Brancaccio 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Despina Papamichail 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Sara Errani ha subito una pesante sconfitta al primo turno. La giocatrice di 35 anni, attualmente numero 79 del ranking WTA, è stata sconfitta dalla russa Elina Avanesyan, posizionata al 150esimo posto nella classifica mondiale, con il punteggio di 6-1, 6-0.

La Errani, pochi giorni fa aveva raggiunto la finale del WTA 125k di San Luis Potosi, in Messico, dove era stata sconfitta dalla compatriota Elisabetta Cocciaretto. Tuttavia, l’incontro con Avanesyan non è andato bene sin dall’inizio per la tennista italiana, che ha perso il primo set per 6-1 e il secondo per 6-0.