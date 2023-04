Francesco Passaro supera il primo turno nell’ATP 250 di Marrakech. Impresa di Marco Cecchinato che elimina Diego Diego Schwartzman all’Estoril

Impresa di Marco Cecchinato nel primo turno del torneo ATP 250 dell’Estoril. Il tennista siciliano, attualmente numero 95 del ranking mondiale, è riuscito a sconfiggere l’argentino Diego Schwartzman, numero 38 del ranking e settima testa di serie, in crisi di risultati e fiducia. Schwartzman, infatti, ha vinto solo due delle ultime dieci partite giocate.

La partita si è conclusa con il risultato di 6-3 7-6 (10-8) a favore di Cecchinato, che ha dimostrato grande tenacia e determinazione nel corso del match. Da sottolineare che nel secondo set, Marco si è trovato avanti per 5 a 3, ma l’argentino è riuscito a recuperare e ad impattare sul 5 pari. Sul punteggio di 6 a 5, Cecchinato ha servito ancora una volta per il set, ma ha ceduto nuovamente la battuta.

Nel tiebreak, l’azzurro ha annullato una palla set all’argentino e, al terzo match point utile, è riuscito a chiudere la partita per 10 punti a 8. Con questa vittoria, Marco Cecchinato si guadagna il diritto di accedere al secondo turno del torneo, dove affronterà Fabio Fognini.

ATP Estoril Diego Schwartzman [7] Diego Schwartzman [7] 3 6 Marco Cecchinato Marco Cecchinato 6 7 Vincitore: Cecchinato Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 8*-7 8*-8 8-9* 6-6 → 6-7 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 6-6 D. Schwartzman 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 M. Cecchinato 0-15 df 0-30 0-40 15-40 df 4-5 → 5-5 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 D. Schwartzman 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-4 → 3-4 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 D. Schwartzman 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 D. Schwartzman 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 D. Schwartzman 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 D. Schwartzman 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-2 → 1-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 D. Schwartzman 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Francesco Passaro, attualmente n.115 nel ranking mondiale, ha iniziato con successo il suo percorso nel torneo ATP 250 di Marrakech. L’esordio del tennista italiano è avvenuto nel tardo pomeriggio, affrontando un avversario insidioso come il russo Aslan Karatsev, n.124 nel ranking ATP, ma che solo poco più di un anno fa occupava la posizione n.14.

La partita, combattuta e intensa, si è conclusa con il risultato di 7-5, 3-6, 63 in favore di Passaro.

Nella fase finale, Francesco Passaro ha dimostrato la sua superiorità piazzando il break decisivo nel secondo gioco. Da quel momento in poi, il tennista italiano non ha concesso nessuna palla break all’avversario, portando a casa la partita per 6-3. Nel corso dell’ultimo game di battuta dell’incontro, Passaro ha tenuto a zero l’avversario e ha piazzato un ace, sigillando così la vittoria.

Dopo questo importante successo nel primo turno, Francesco Passaro si prepara ora ad affrontare il secondo turno del torneo, dove sfiderà il vincitore dell’incontro tra Richard Gasquet e Alexandre Muller.