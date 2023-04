ITF Chiasso: WIld card ad Elina Svitolina

Il Tennis Club Chiasso si prepara ad accogliere Elina Svitolina. La tennista ucraina, ex numero 3 del mondo, sarà la stella dell’11ª edizione dell’Axion Open. Attualmente senza punti in classifica WTA, Svitolina giocherà il tabellone principale del torneo ITF di Chiasso ($60.000 di montepremi) grazie alla wild card ricevuta dall’organizzazione. Dopo la nascita della primogenita Skai nel mese di ottobre, l’atleta di Kiev è appena rientrata nel circuito e ha scelto il Ticino per dare il via alla sua stagione sulla terra rossa europea. Una grande notizia per gli appassionati, che nella rassegna in programma dal 10 al 16 aprile potranno ammirare da vicinissimo le gesta di una delle protagoniste più brillanti degli ultimi anni di circuito WTA. L’ingresso sugli spalti del Tennis Club Chiasso sarà gratuito in tutte le giornate di gara.

Svitolina stella del torneo – Con sedici titoli WTA in bacheca ed un bronzo olimpico conquistato a Tokyo 2020, il curriculum di Elina Svitolina parla da sé. Dopo aver recentemente appeso il fiocco rosa insieme al marito Gael Monfils (ex n.6 ATP), la ventottenne di Kiev ha deciso di tornare in campo a più di un anno dall’ultimo match giocato al Miami Open contro Heather Watson. L’ex numero 3 del mondo ripartirà, senza punti in classifica WTA, dal torneo di Charleston e la settimana successiva approderà all’ITF di Chiasso per dare il via alla propria stagione sul rosso europeo. Miglior giocatrice nella storia del suo Paese, l’ucraina in carriera ha disputato almeno una volta i quarti di finale in tutti i tornei dello slam. I suoi migliori risultati nella categoria sono le semifinali raggiunte nel 2019 a Wimbledon e agli US Open. Il titolo più importante nel suo palmares è quello delle WTA Finals 2018 vinte a Singapore. Sulla terra rossa si è invece distinta con i due successi agli Internazionali BNL d’Italia del 2017 e del 2018. “Ora posso finalmente dirlo: ci sarà anche Elina Svitolina – si lascia andare con gioia Matteo Mangiacavalli, direttore dell’Axion Open -. Sono estremamente felice di dare una wild card ad una giocatrice che negli ultimi anni è stata capace di imporsi ai vertici del circuito mondiale. Per il pubblico svizzero, e per quello della vicina Italia, sarà un’occasione unica poter vedere da così vicino una giocatrice abituata a calcare i più grandi palcoscenici del tennis globale. Per il nostro torneo si tratta naturalmente di un valore aggiunto che va ad arricchire un’ottima entry list: non vediamo l’ora dell’inizio”.