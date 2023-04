Challenger San Luis Potosi: Il Tabellone Principale e di Quali. Presenza di Federico Gaio nelle quali

CHALLENGER San Luis Potosi (Messico) – Tabellone Principale, terra battuta

(1) Duckworth, James vs Tirante, Thiago Agustin

Dougaz, Aziz vs Comesana, Francisco

Reis Da Silva, Joao Lucas vs Walton, Adam

Choinski, Jan vs (5) Mena, Facundo

(4) Olivo, Renzo vs Qualifier

Jung, Jason vs Neuchrist, Maximilian

Burruchaga, Roman Andres vs Koepfer, Dominik

Qualifier vs (8) Hardt, Nick

(7) Ficovich, Juan Pablo vs Qualifier

Mejia, Nicolas vs Dellien, Murkel

Ejupovic, Elmar vs (WC) Pouille, Lucas

Qualifier vs (3) Barrios Vera, Tomas

(6) Noguchi, Rio vs (WC) Pacheco Mendez, Rodrigo

Vallejo, Adolfo Daniel vs Qualifier

Qualifier vs Atmane, Terence

(WC) Tomic, Bernard vs (2) Bellier, Antoine

(1/Alt) Galarneau, Alexisvs (Alt) Zeballos, FedericoKypson, Patrickvs (8) Popko, Dmitry

(2) Gaio, Federico vs Pervolarakis, Michail

Statham, Rubin vs (7/Alt) Lama, Gonzalo

(3/Alt) Yevseyev, Denis vs (WC) Rubio Fierros, Alan Fernando

Zukas, Matias vs (9) Sinclair, Colin

(4) Mpetshi Perricard, Giovanni vs (WC) Sotelo, Armando

Panta, Jorge vs (12) Strombachs, Robert

(5) Lock, Benjamin vs (WC) Alcocer, Luciano

Saville, Luke vs (10) Aboian, Valerio

(6) Chappell, Nick vs (WC) Medica, Sebastian

Markes, Colin vs (11) Rai, Ajeet

1. [4] Giovanni Mpetshi Perricardvs [WC] Armando Sotelo2. [5] Benjamin Lockvs [WC] Luciano Alcocer3.vs Michail Pervolarakis4. [6] Nick Chappellvs [WC] Sebastian Medica

Cancha 8 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3/Alt] Denis Yevseyev vs [WC] Alan Fernando Rubio Fierros

2. Luke Saville vs [10] Valerio Aboian

3. Patrick Kypson vs [8] Dmitry Popko

4. [1/Alt] Alexis Galarneau vs [Alt] Federico Zeballos

Cancha 3 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Matias Zukas vs [9] Colin Sinclair

2. Jorge Panta vs [12] Robert Strombachs

3. Rubin Statham vs [7/Alt] Gonzalo Lama

4. Colin Markes vs [11] Ajeet Rai