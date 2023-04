ATP 250 Houston: Il Tabellone di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

ATP 250 Houston – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Watanuki, Yosuke vs (WC) Pecotic, Matija

Shang, Juncheng vs (8) Meligeni Alves, Felipe

(2) Hijikata, Rinky vs Holt, Brandon

(Alt) Olivieri, Genaro Alberto vs (5) Machac, Tomas

(3) Hanfmann, Yannick vs Couacaud, Enzo

Hong, Seong-chan vs (7) Diaz Acosta, Facundo

(4) Bergs, Zizou vs (WC) Svajda, Zachary

Vukic, Aleksandar vs (6) Tabilo, Alejandro

Court 3 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Zizou Bergs vs [WC] Zachary Svajda

2. [1] Yosuke Watanuki vs [WC] Matija Pecotic

3. [2] Rinky Hijikata vs Brandon Holt

4. [3] Yannick Hanfmann vs Enzo Couacaud

Court 7 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Aleksandar Vukic vs [6] Alejandro Tabilo

2. Juncheng Shang vs [8] Felipe Meligeni Alves

3. [Alt] Genaro Alberto Olivieri vs [5] Tomas Machac

4. Seong-chan Hong vs [7] Facundo Diaz Acosta