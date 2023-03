Daniil Medvedev si qualifica per la quinta finale consecutiva. Il russo è in finale anche al Masters 1000 di Miami

Non c’è dubbio che Daniil Medvedev sia ormai un habitué delle finali. Il numero cinque del ranking ATP ha vinto 23 dei suoi ultimi 24 incontri e si è qualificato per la sua quinta finale consecutiva, questa volta al Masters 1000 di Miami. Lungo il percorso ha affrontato il connazionale Karen Khachanov (16º), che gli ha dato qualche preoccupazione ma non è riuscito a fermare il finalista di Indian Wells.

Medvedev ha risolto il match in 2 ore e 19 minuti, con i parziali di 7-6(5), 3-6 6-3. Solo il primo set è durato più di un’ora. Il tennista russo più quotato ha avuto un set point servendo sul 5-3, ma non è riuscito a sfruttarlo e si è ritrovato coinvolto in un tie-break, dove ha dimostrato grande lucidità per resistere e vincerlo. Tuttavia, Khachanov è stato efficace nell’unica occasione che ha avuto per strappare il servizio a Medvedev nel secondo set, riuscendo a portare il match al set decisivo.

Il terzo set avrebbe potuto iniziare quasi allo stesso modo, con Khachanov che ha avuto un break point subito, ma questa volta non è stato efficace e Medvedev lo ha fatto pagare caro. Daniil si è stabilizzato e non ha più guardato indietro piazzando il break decisivo nel quarto gioco e raggiungendo la quinta finale consecutiva dopo i titoli conquistati a Rotterdam, Doha e Dubai e la finale persa a Indian Wells.

La sfida per il trofeo a Miami potrebbe essere simile a quella della California, poiché Carlos Alcaraz affronterà Jannik Sinner. Si tratta della 32ª finale in carriera per il tennista russo.