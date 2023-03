Masters e WTA 1000 Miami: il programma completo di Domenica 26 Marzo 2023. In campo Jannik Sinner

Stadium – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Bianca Andreescu vs Sofia Kenin

2. [9] Taylor Fritz vs [24] Denis Shapovalov

3. [1] Carlos Alcaraz vs Dusan Lajovic

4. [31] Marie Bouzkova vs [2] Aryna Sabalenka (non prima ore: 00:00)

5. [3] Casper Ruud vs [26] Botic van de Zandschulp (non prima ore: 01:30)

Grandstand – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [20] Alejandro Davidovich Fokina vs [16] Tommy Paul

2. [18] Ekaterina Alexandrova vs [9] Belinda Bencic (non prima ore: 18:00)

3. [15] Petra Kvitova vs [22] Donna Vekic

4. [16] Barbora Krejcikova vs [19] Madison Keys

5. [10] Jannik Sinner vs [21] Grigor Dimitrov (non prima ore: 00:00)

Butch Buchholz – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [17] Karolina Pliskova vs Marketa Vondrousova

2. [31] Diego Schwartzman vs [7] Holger Rune

3. [29] Miomir Kecmanovic vs [6] Andrey Rublev

4. Emil Ruusuvuori vs [WC] Taro Daniel

5. [4] Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer OR Jamie Murray / Michael Venus vs Nathaniel Lammons / Jackson Withrow

Court 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [LL] Magdalena Frech vs [Q] Varvara Gracheva

2. Sorana Cirstea vs [Q] Karolina Muchova

3. Anna Danilina / Asia Muhammad vs [2] Coco Gauff / Jessica Pegula

4. Tommy Paul / Ben Shelton vs [2] Rajeev Ram / Joe Salisbury

5. Kevin Krawietz / Fabrice Martin vs Robin Haase / Matwe Middelkoop

Court 7 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Rafael Matos / David Vega Hernandez vs Austin Krajicek / Nicolas Mahut

2. [3] Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko vs Veronika Kudermetova / Liudmila Samsonova

3. G. Dabrowski / L. Stefani or M. Linette / B. Pera vs Laura Siegemund / Vera Zvonareva (non prima ore: 18:00)

4. [6] Storm Hunter / Elise Mertens vs Monica Niculescu / Alicja Rosolska

5. [ALT] Ekaterina Alexandrova / Tereza Mihalikova vs Hao-Ching Chan / Latisha Chan