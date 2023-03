Challenger Girona: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Tre azzurri nel Md e uno nelle quali

Challenger Girona – Tabellone Principale – terra

(1) Cachin, Pedro vs Bailly, Gilles Arnaud

Ferreira Silva, Frederico vs Krutykh, Oleksii

Bonadio, Riccardo vs Qualifier

Laaksonen, Henri vs (8) Broady, Liam

(4) Marozsan, Fabian vs Qualifier

Qualifier vs (Alt) Gakhov, Ivan

(WC) Andujar, Pablo vs Zekic, Miljan

Lokoli, Laurent vs (6) Skatov, Timofey

(7) Sousa, Joao vs Collarini, Andrea

(Alt) Navone, Mariano vs Qualifier

(WC) Llamas Ruiz, Pablo vs Giustino, Lorenzo

Campana Lee, Gerard vs (3) Martinez, Pedro

(5) Brancaccio, Raul vs Qualifier

(Alt) Elias, Gastao vs Qualifier

Ionel, Nicholas David vs Trungelliti, Marco

Svrcina, Dalibor vs (2/WC) Munar, Jaume

Challenger Girona – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Martin Tiffon, Pol vs (WC) Regas Luis, Nil

Weis, Alexander vs (8) Shelbayh, Abdullah

(2) Droguet, Titouan vs (WC) Barroso Campos, Alberto

(Alt) Kasnikowski, Maks vs (12) Milojevic, Nikola

(3) Torres, Juan Bautista vs (WC) Regas Luis, Noah

Sanchez Izquierdo, Nikolas vs (9) Diez, Steven

(4) Dutra da Silva, Daniel vs Lopez San Martin, Alvaro

(WC) Esteve Lobato, Eduard vs (10) Moro Canas, Alejandro

(5/Alt) Mochizuki, Shintaro vs (Alt) Marti Pujolras, Alex

Gerch, Lucas vs (7) Roca Batalla, Oriol

(6/Alt) de Jong, Jesper vs (Alt) Sanchez Jover, Carlos

Wong, Chak Lam Coleman vs (11) Rincon, Daniel