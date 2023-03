Fine carriera in vista? Il ritorno di Gael Monfils alle competizioni si trasforma in un incubo

Il ritorno di Gael Monfils alle competizioni non poteva essere peggiore. Il veterano francese, 36enne, ha perso al primo turno sia ad Indian Wells che nel Challenger di Phoenix, ma il momento più preoccupante si è verificato durante il Masters 1000 di Miami. Sul punteggio di 3-3, il francese è stato costretto a ritirarsi dalla partita contro Ugo Humbert a causa di un forte dolore al polso destro, una situazione che lo preoccupa molto, al punto da considerare la possibilità che la sua carriera possa essere giunta al termine.

“Mi sono infortunato al polso, sono abbattuto, ora devo tornare a casa per fare degli esami e iniziare un nuovo trattamento. Non so se ci vorranno due settimane, sei settimane o più tempo, speriamo il meno possibile”, ha dichiarato a L’Équipe.

È certo che Monfils ammette di dover pensare al futuro. “Non lo voglio, ma se qualcuno mi dicesse che ho lacerato il polso e che mi servono nove mesi di recupero, allora dovrei fermarmi e riflettere attentamente sulle cose. Tuttavia, non penso di dover fermarmi per nove mesi. Se arriverà il giorno in cui non ce la farò più, allora non ce la farò più. Farò il possibile per continuare a giocare, amo ancora questo sport”, ha concluso.