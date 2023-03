Stoccarda WTA 500: il torneo del 2023 si conferma ricco di stelle, con 17 delle top 20 al via. C’è anche Martina Trevisan

È ormai una tradizione che il WTA 500 di Stoccarda presenti un cast di lusso e l’edizione del 2023 non farà eccezione.

Il torneo di quest’anno torna ad avere un cartellone in grado di far invidia a qualsiasi competizione, e la prova ne è il fatto che vanta la partecipazione di 17 delle prime 20 giocatrici del ranking mondiale.

Le grandi assenti sono Jessica Pegula, Victoria Azarenka e Magda Linette. Da segnalare anche Emma Raducanu, che ha ricevuto una wild card per il tabellone principale del torneo che si svolgerà tra il 17 e il 23 aprile, con Iga Swiatek come campionessa in carica.

Per i colori italiani al via Martina Trevisan ultima ad entrare in tabellone (almeno per il momento).

Ecco la lista delle tenniste iscritte al torneo di Stoccarda:

Pos. WTA Ranking Name Nation

1 1 Swiatek, Iga POL

2 2 Sabalenka, Aryna

3 4 Garcia, Caroline FRA

4 5 Jabeur, Ons TUN

5 6 Gauff, Coco USA

6 7 Rybakina, Elena KAZ

7 8 Kasatkina, Daria

8 9 Bencic, Belinda SUI

9 10 Sakkari, Maria GRE

10 11 Kudermetova, Veronika

11 12 Kvitova, Petra CZE

12 13 Krejcikova, Barbora CZE

13 14 Haddad Maia, Beatriz BRA

14 15 Samsonova, Liudmila

15 17 Pliskova, Karolina CZE

16 18 Alexandrova, Ekaterina

17 20 Vekic, Donna CRO

18 22 Ostapenko, Jelena LAT

19 23 Zheng, Qinwen CHN

20 24 Trevisan, Martina

WIld Card

21* 65 Maria, Tatjana GER

22* 67 Niemeier, Jule GER

23** 72 Raducanu, Emma GBR