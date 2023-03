Amara sconfitta per Jasmine Paolini all’esordio nel torneo WTA 1000 di Miami

La tennista italiana Jasmine Paolini è stata sconfitta all’esordio nel torneo WTA 1000 di Miami, perdendo contro la svedese Mirjam Bjorklund. Nonostante un vantaggio nel terzo set, Paolini ha ceduto il servizio e perso la partita 6 a 4.

L’esordio di Jasmine Paolini nel prestigioso torneo WTA 1000 di Miami non è andato come sperato. L’azzurra, attualmente n.71 del ranking mondiale, ha dovuto arrendersi alla svedese Mirjam Bjorklund, 24enne di Stoccolma e n.149 del ranking, in una partita mai affrontata prima in carriera.

Paolini, 27enne di Castelnuovo di Garfagnana, ha lottato duramente contro la sua avversaria, ma purtroppo non è riuscita a portare a casa la vittoria. Nel terzo set, l’azzurra era avanti per 3 a 1 e 40-15, con la battuta a disposizione, prima di subire il controbreak. Sul 4 pari, Jasmine ha ceduto il servizio e nel gioco successivo ha mancato due palle del controbreak, perdendo infine la partita per 6 a 4.

In caso di vittoria, Paolini avrebbe incrociato al secondo turno la lettone Jelena Ostapenko, n.25 del ranking mondiale e 24 del seeding, finalista nell’edizione del 2018 del torneo di Miami. Tuttavia, questa sconfitta all’esordio rappresenta un’amara pillola da ingoiare per la tennista italiana.