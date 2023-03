Monica Seles: “Rivedo qualcosa di me in Naomi Osaka”

Monica Seles crede che nel panorama attuale del tour femminile Naomi Osaka sia la tennista dotata del gioco più simile al suo. L’indimenticabile campionessa serba ne ha parlato con Chris Evert in una recente chiacchierata per il sito ufficiale del WTA Tour. Seles spera che la nipponica possa rientrare presto dopo la maternità, fornendole un consiglio per tornare a spiccare il volo: essere più aggressiva e colpire la palla con maggior anticipo.

“Della generazione più giovane, Naomi Osaka è la giocatrice che maggiormente mi ricorda qualcuno come me, addirittura anche meglio. Può ancora migliorare molto, deve colpire la palla prima, …bam bam! Sono stupita però di come si muove bene in campo, è semplicemente una tennista sensazionale. Quando la vedevo colpire mi veniva spontaneo un Wow!”, afferma Monica.

“Amo i giocatori e le giocatrici aggressive. Mi piace sempre guardare chi gioca così. Tornando ai miei tempi e alla mia fase di crescita, vorrei aver sviluppato un tennis ancor più aggressivo, in termini capacità di arrivare a rete. Ho adorato una giocatrice come Ashleigh Barty che era in grado di mescolare le carte in tavola, proponendo sempre schemi creativi e giocando in anticipo”, ha aggiunto al microfono di Evert.

Monica si è rivista sugli spalti di Indian Wells, nel box del proprietario del torneo, il magnate dell’informatica Larry Ellison, come mostra la clip di Tennis Channel.

Nella chiacchierata, la 49enne di Novi Sad è tornata indietro nel tempo, ripercorrendo i passi della sua famiglia, decisivi a sviluppare il suo amore per il tennis. “Beh, mio padre e mio fratello giocavano nel mio ex paese, la Jugoslavia, nel tennis club. Mio padre lavorava così tanto e aveva pochissimo tempo libero, ma quando ne aveva, la prima cosa era giocare a tennis. È stato un atleta per tutta la vita e, per fortuna, ha sempre avuto la convinzione di trattare allo stesso modo me e mio fratello. Mio padre, essendo la persona creativa che era, riuscì a mettere una rete tra due macchine nel parcheggio del nostro condominio ed è così che ho imparato a giocare a tennis, continuando poi a praticare i miei colpi anche sul muro vicino all’edificio in cui vivevamo. È iniziato tutto così, nel modo più semplice possibile”.

Karoly Seles, deceduto prematuramente nel ’98 per un tumore, è stato il punto di riferimento della figlia per tutta la vita: “Tornando agli inizi, non avrei mai immaginato che un giorno avrei raggiunto tutte questi traguardi. Ma per me, l’unica cosa che è sempre stata costante è l’amore per il gioco. Devo ringraziare mio padre per questo perché si è sempre assicurato, anche nei momenti di folle pressione, che mi divertissi a giocare a tennis e godermi il processo”.