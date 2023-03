Carlos Alcaraz vicino al record del “Sunshine Double”. Scambio spettacolare con Jannik Sinner e le sue dichiarazioni “Primo set con Sinner molto complicato” (Video)

Siamo ormai abituati a sentire la parola “record” nella maggior parte delle settimane in cui Carlos Alcaraz gioca, ma il fatto è che il tennista di Murcia pare sia arrivato per abbattere tutte le barriere che gli si parano davanti. Finora, con il suo cammino in questa settimana in California, è diventato il 18° giocatore nella storia a raggiungere le finali di Indian Wells e Miami. Se dovesse vincere questa sera contro Daniil Medvedev, diventerebbe il giocatore più giovane nella storia a conquistare il “Sunshine Double”, superando i record di Michael Chang, Jim Courier e Novak Djokovic.

Lo spagnolo in conferenza stampa poi ha parlato del primo set contro Jannik Sinner dove ha anche dovuto annullare un set point: “Sì, è stato molto difficile, un momento molto complicato per me. Non ho fatto le cose nel modo giusto. Direi che stavo andando troppo veloce e in quei momenti avevo bisogno di rallentare un po’ e pensare meglio alle cose. Non l’ho fatto. In quel momento, la partita era molto equilibrata e lui ha iniziato a giocare meglio. Alla fine ho lottato anche con me stesso”.

Poi prosegue: “Mi sento benissimo. Questo è un torneo che adoro disputare e nel quale ho bellissimi ricordi, dato che qui ho giocato la mia prima semifinale in un torneo M1000 contro Rafa. È davvero speciale per me.

Non mi vedo come favorito in ogni partita e non penso di dover vincere ogni incontro. Ho i miei obiettivi in mente e le cose che devo fare nella testa. Questo è tutto ciò a cui penso durante la partita. Cerco di godermi ogni partita e fare ciò che devo fare. Questo è tutto, non penso a nient’altro”.

Potrebbe sembrare una frase tipica di un incontro di Carlos Alcaraz, ma il fatto è che ogni volta che il tennista murciano gioca succedono eventi. Come, ad esempio, il punto disputato insieme a Jannik Sinner nel loro match di semifinale a Indian Wells. Non è stato il punto più lungo della partita, ma il modo in cui ha chiuso lo scambio con un pallonetto millimetrico merita sicuramente di essere osservato diverse volte.