Parla Jannik Sinner dopo l’accesso alle semifinali del torneo di Indian Wells: “Taylor mi aveva battuto qui due anni fa, sono felice della vittoria. Fisicamente sono migliorato rispetto ad un anno fa” (con il video del game con 4 vincenti sopra i 150 km/h)

Parla Jannik Sinner dopo l’accesso alle semifinali del torneo di Indian Wells: “Taylor mi aveva battuto qui due anni fa, sono felice della vittoria. Nel secondo set ha cominciato a muovermi un po’ di più, abbiamo uno stile abbastanza simile, cerchiamo di essere aggressivi da fondo. Nel terzo ho cercato di variare di più, poi l’ultimo game, quando devi servire per chiudere, è sempre difficile. Sono contento di essere riuscito a giocare aggressivo.

Nel terzo mi sono sentito anche meglio nei game di risposta, anche magari sbagliando, come non facendo il break sul 0-40. Era tosto da accettarlo ma ha servito bene lui, poi ho sbagliato il rovescio sul 30-40. Ma ero contro vento ed era giusto giocare abbastanza profondo. Poi dopo aspettavo un po’ qualche seconda che poi è arrivata, io ero contro vento, lui con vento e ho giocato con più spin e ho trovato il break. Sono stato molto presente e tranquillo.

Ora sicuramente sono messo meglio fisicamente rispetto ad un anno fa. Ci prendiamo cura di ogni dettaglio e conosco meglio il mio corpo, so quando allenarmi o quando magari è il caso di andare solo in palestra. Tutti gli infortuni subiti lo scorso anno sono stati difficili da assorbire anche a livello mentale: nel 2023 mi sento molto meglio anche sotto questo aspetto. Tre due o tre anni so che sarò messo molto bene fisicamente”.

Un anno fa pensavo solo al mio gioco, senza considerare quello del mio rivale, ma ora sono un giocatore diverso. Ho ancora molto da migliorare, ma in un anno sono cambiate molte cose. La cosa più importante che mi dice sempre Darren Cahill è di divertirmi ed essere orgoglioso di dove sono. Anche se in campo non sorrido molto, mi diverto tanto”.

Ritorniamo sul campo con Jannik Sinner che ha brillato oggi a Indian Wells qualificandosi per la prima volta per le semifinali del torneo, sconfiggendo il campione in carica Taylor Fritz. Il video che sta diventando virale sui social media è quello in cui il ventunenne italiano vince un gioco di servizio con quattro winner incredibili sopra i 150 km/h. Vale la pena guardarlo e rivederlo.

I 4 colpi vincenti nel game sopra i 150 Km/h

105 mph (169.1)

103 mph (165.8)

95 mph (153.0)

93 mph (149.7)