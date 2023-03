Masters e WTA 1000 Indian Wells: Il programma completo di Giovedì 16 Marzo 2023. Sinner sfida Fritz per la semifinale

Missione compiuta per Jannik Sinner, capace di regolare in due set il veterano Stan Wawrinka e regalarsi i quarti di finale del Master 1000 di Indian Wells. Per raggiungere la semifinale l’azzurro dovrà superare l’ostacolo Taylor Fritz, numero 5 del mondo e affrontato solo una volta in carriera, proprio a Indian Wells due anni fa, con successo dello statunitense in due set. Questa volta però la musica potrebbe essere diversa secondo i betting analyst , che vedono leggermente avanti l’altoatesino, a 1,84, quota che sale a 1,85 contro la vittoria del tennista di casa visto vincente tra 1,87 e 1,88. Grande equilibrio anche sul risultato finale: in pole il 2-0 azzurro a 2,90 seguito dallo stesso parziale a favore di Fritz proposto a 2,95 mentre la vittoria di uno dei due atleti nel terzo set sale a 4,30 volte la posta.

STADIUM 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Karolina Muchova vs [10] Elena Rybakina

2. [1] Iga Swiatek vs Sorana Cirstea

3. [4] Taylor Fritz vs [11] Jannik Sinner (non prima ore: 23:00)

4. [1] Carlos Alcaraz vs [8] Felix Auger-Aliassime (non prima ore: 02:00)

5. [1] Wesley Koolhof / Neal Skupski vs Jamie Murray / Michael Venus

STADIUM 2 – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [1] Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova vs [6] Storm Hunter / Elise Mertens

2. Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani vs Miyu Kato / Aldila Sutjiadi

3. Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin vs [5] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara (non prima ore: 02:00)