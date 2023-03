Venus Williams sostiene la conservazione della casa natale della cantante Nina Simone

Venus Williams ha deciso di sostenere l’artista Adam Pendleton nella sua opera di conservazione e restauro della casa in cui è cresciuta la cantante blues Nina Simone. La maggiore delle “Sisters” del tennis a stelle e strisce, insieme all’African American Cultural Heritage Action Fund, sta raccogliendo fondi per rinnovare e preservare la casa d’infanzia dell’indimenticabile artista afroamericana, deceduta nel 2003.

Simone viveva in una proprietà di tre stanze a Tryon, nella Carolina del Nord, e proprio in quell’abitazione ha imparato a suonare il pianoforte e ha iniziato ad esibirsi con l’aiuto finanziario della comunità afroamericana di Tryon. La cantante, conosciuta come la “Sacerdotessa del Soul”, ha trascorso i primi 17 anni della sua vita in quella dimora.

Dopo la morte di Nina, all’età di 70 anni, la proprietà è rimasta abbandonata per molto tempo, prima di essere acquistata congiuntamente dagli artisti Pendleton, Ellen Gallagher, Rashid Johnson e Julie Mehretul per 95.000 dollari nel 2017.

Venus Williams e Pendleton hanno deciso di organizzare un’asta d’arte che inizierà online l’11 maggio e continuerà fino al 22 maggio, condotta online da Sotheby’s . L’intero ricavato sarà devoluto alla conservazione di questa dimora con l’idea di farne un vero e proprio museo.