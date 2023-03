La scuola di Alcaraz celebra il talento spagnolo: un affascinante murale del campione di Murcia

All’età di 19 anni, Carlos Alcaraz è già un nome imprescindibile nel tennis e una certezza per il futuro di questo sport. Il giovane spagnolo ha confermato le enormi aspettative che lo accompagnavano e, nonostante la giovane età, si è già trasformato in un idolo e un punto di riferimento per i più giovani.

Non sorprende quindi che la sua città natale, Murcia, renda omaggio al prodigio del tennis spagnolo in varie occasioni. Un esempio è la scuola in cui Alcaraz ha studiato.

In un’idea originale, è possibile vedere un gigantesco graffito raffigurante Alcaraz su una delle pareti della scuola, eternizzando così il numero due mondiale in questo spazio e con la garanzia che è stato proprio lì che ha iniziato a formarsi quello che potrebbe diventare uno dei giocatori con il palmarès più ricco della storia del tennis.