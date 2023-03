ITF Pretoria e Anapoma: I Main Draw

ITF PRETORIA(RSA 60k cemento outdoor)

[1] Raluca Georgiana Serban vs Erin Mckenzie

Dalila Spiteri vs Claire Jaramba

Clara Vlasselaer vs Suzanie Pretorius

Lulu Sun vs [8] Mai Hontama

[4] Sachia Vickery vs Tilwith Di girolami

Georgina Garcia-perez vs Ashley Lahey

Alice Tubello vs Marilouise Van zyl

Timea Babos vs [6] Anastasia Zakharova

[7] Valentini Grammatikopoulou vs Alice Robbe

Jenny Duerst vs Emina Bektas

Selena Janicijevic vs Manon Leonard

Lina Glushko vs [3] Harmony Tan

[5] Ipek Oz vs Berfu Cengiz

Sofia Costoulas vs Lucie Nguyen tan

Sandra Samir vs Alina Korneeva

Isabella Kruger vs [2] Chloe Paquet

ITF ANAPOMA(COL 40k terra)

[1] Arantxa Rus vs TBD

Emiliana Arango vs TBD

Nefisa Berberovic vs TBD

Maria Fernanda Herazo gonzalez vs [7] Nuria Brancaccio

[4] Paula Ormaechea vs TBD

Eva Vedder vs TBD

Francesca Jones vs TBD

Carolina Alves vs [5] Joanne Zuger

[6] Carole Monnet vs Daniela Vismane

TBD vs TBD

Yuliana Monroy vs Maria Paulina Perez-garcia

Lena Papadakis vs [3] Maria Lourdes Carle

[8] Suzan Lamens vs Maria Camila Torres murcia

Xiaodi You vs TBD

Sinja Kraus vs Irina Khromacheva

Julia Riera vs [2] Reka Luca Jani