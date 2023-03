Matteo Berrettini riceve una wild card per il torneo Challenger di Phoenix

Matteo Berrettini ha ricevuto una wild card per il torneo challenger 175 di Phoenix in programma la prossima settimana.

L’azzurro quindi sarà al via nel torneo americano in preparazione a Miami in programma tra due settimane.

Dichiara Matteo sui social: “Come ho sempre fatto, mi affido al processo, lavoro duro e resto concentrato. La stagione è lunga e tornerò presto al mio massimo livello. Apprezzo tantissimo tutto il sostegno 🙏🔨

Io e il mio team abbiamo deciso di partecipare al torneo di Phoenix la prossima settimana. Ringraziamo l’@arizonatennisclassic per averci concesso la wild card.”