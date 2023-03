WTA 1000 Indian Wells: Buona la prima per Camila Giorgi (Sintesi della partita)

Camila Giorgi ha avuto una buona partenza nel primo turno del torneo WTA 1000 di Indian Wells. La giocatrice di 31 anni, attualmente al 46º posto nel ranking WTA, ha battuto l’olandese Arantxa Rus, proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-3, 6-3 in un’ora e 36 minuti di gioco.

La Giorgi è stata molto solida in campo e ha gestito bene la partita contro la Rus, che è al momento al 130º posto del ranking. Nonostante un paio di momenti difficili nel corso del match e non una partita molto brillante dal punto di vista del tennis espresso, la tennista italiana è stata in grado di mantenere la sua concentrazione e di portare a casa la vittoria senza troppi patemi d’animo.

Ora Camila Giorgi si prepara ad affrontare la tennista americana Jessica Pegula nel secondo turno. Pegula è al momento al terzo posto del ranking e del seeding e si è aggiudicata tutte le ultime tre sfide contro la Giorgi, due delle quali sono finite 7-5 al terzo set.

Nel primo set, Giorgi ha iniziato con un break di vantaggio, ma poi ha subito la rimonta della Rus. Tuttavia, la tennista italiana ha trovato il momento giusto per piazzare il break decisivo sul 4-3, e successivamente ha chiuso il set con un punteggio di 6-3, annullando tre palle break nel gioco successivo.

Nel secondo set, Giorgi ha iniziato in difficoltà, trovandosi sotto per 3-1 e con il servizio della sua avversaria sul 40-15. Tuttavia, la tennista italiana non si è data per vinta e ha conquistato cinque game consecutivi, portandosi così alla vittoria per 6-3.