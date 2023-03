Tartarini: “Musetti ha accusato la sconfitta a Buenos Aires assumendo poi un atteggiamento negativo”

Il coach racconta cosa non ha funzionato nelle scorse settimane in America Latina

Coach Simone Tartarini non nasconde la delusione per i risultati di Lorenzo Musetti nella trasferta sulla terra battuta in America Latina. Dopo i grandi progressi avuti nella seconda parte del 2022, c’era molta attesa per rivedere il “nuovo” Musetti sull’amato rosso, in tornei nei quali partiva tra i favoriti. Purtroppo il responso del campo è stato davvero al di sotto delle aspettative: solo una partita vinta, all’esordio a Buenos Aires, poi tre sconfitte contro giocatori alla sua portata.

L’allenatore ha rilasciato una breve dichiarazione al Corriere dello Sport, nel quale analizza cosa non ha funzionato. Il problema, a suo dire, è stato di mentalità: la sconfitta inaspettata contro Varillas l’ha come bloccato, portandolo su di un binario negativo dal quale non è riuscito a svoltare.

“L’importante è lasciarsi alle spalle questa trasferta, negativa dal punto di vista dei risultati, ma che ha offerto comunque qualche spunto. Siamo arrivati pensando di trovare condizioni diverse: palle, campi, una terra più simile a quella europea” afferma Tartarini. “Invece si sono rivelate diverse in ogni torneo. A Buenos Aires si sentiva in forma, ha vinto la prima partita contro Pedro Cachin pur non giocando bene e poi ha perso il secondo match. Ha accusato quella sconfitta e da lì ha cominciato a trovare maggiori difficoltà d’ambientamento e ad assumere un atteggiamento molto negativo”.

“Ora c’è Indian Wells e speriamo di rialzarci presto. Ha bisogno di metabolizzare, di capire e e di scrollarsi di dosso negatività e pressione che lui stesso contribuisce a crearsi. Deve tranquillizzarsi e ripartire da lì. I suoi 20 anni gli fanno affrontare le cose con grande entusiasmo, dall’altro lato alla prima difficoltà tende a demoralizzarsi. È giovane, ha pressioni, altre se ne mette. Questi alti e bassi nascono anche da come si riescono a gestire queste cose e per un ragazzo di 20 anni è tutto più complicato” conclude Simone.