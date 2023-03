Masters e WTA 1000 Indian Wells: Le teste di serie del singolare maschile e femminile. Il sorteggio dei tabelloni questa sera alle ore 24 italiane

Tutto è pronto per l’inizio di quello che è conosciuto come il quinto Slam. Il Masters 1000 e il WTA 1000 di Indian Wells vedono la fase di qualificazione iniziare questo lunedì, ma possiamo già dare un’occhiata alle testa di serie del tabellone principale, che potrebbe subire modifiche solo in caso di cambiamenti dell’ultimo minuto.

Ecco la lista, con molte assenze soprattutto nel tabellone maschile, dato che Novak Djokovic, Rafael Nadal e altri ancora non parteciperanno.

La cerimonia del sorteggio andrà in scena questa sera, lunedì 6 marzo, con inizio fissato alle ore 00:00 italiane.

Teste di Serie Maschili

1 – Carlos Alcaraz

2 – Stefanos Tsitsipas

3 -Casper Ruud

4 – Taylor Fritz

5 – Daniil Medvedev

6 – Andrey Rublev

7 – Holger Rune

8 – Felix Auger-Aliassime

9 – Hubert Hurkacz

10 – Cameron Norrie

11 – Jannik Sinner

12 – Alexander Zverev

13 – Karen Khachanov

14 – Frances Tiafoe

15 – Pablo Carreño

16 – Alex de Minaur

17 – Tommy Paul

18 – Borna Coric

19 – Lorenzo Musetti

20 – Matteo Berrettini

21 – Grigor Dimitrov

22 – Roberto Bautista Agut

23 – Alejandro Davidovich Fokina

24 – Daniel Evans

25 – Denis Shapovalov

26 – Miomir Kecmanovic

27 – Francisco Cerúndolo

28 – Botic Van de Zandschulp

29 – Yosihito Nishioka

30 – Sebastian Baez

31 – Tallon Griekspoor

32 – Maxime Cressy

Teste di serie Femminili

1 – Iga Swiatek

2 – Aryna Sabalenka

3 – Jessica Pegula

4 – Ons Jabeur

5 – Caroline García

6 – Coco Gauff

7 – Maria Sakkari

8 – Daria Kasatkina

9 – Belinda Bencic

10 – Elena Rybakina

11 – Veronika Kudermetova

12 – Liudmila Samsonova

13 – Beatriz Haddad Maia

14 – Victoria Azarenka

15 – Petra Kvitova

16 – Barbora Krejcikova

17 – Karolina Pliskova

18 – Ekaterina Alexandrova

19 – Madison Keys

20 – Magda Linette

21 – Paula Badosa

22 – Donna Vekic

23 – Qinwen Zheng

24 – Jelena Ostapenko

25 – Martina Trevisan

26 – Shuai Zhang

27 – Anastasia Potapova

28 – Anhelina Kalinina

29 – Petra Martic

30 – Danielle Collins

31 – Marie Bouzkova

32 – Lin Zhu