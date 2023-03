Challenger Puerto Vallarta: Il Main draw e il Tabellone di Qualificazione

Challenger Puerto Vallarta – Tabellone Proncipale – hard

(1) Altmaier, Daniel vs Koepfer, Dominik

Qualifier vs Ejupovic, Elmar

(WC) Lemaitre, Luca vs Galarneau, Alexis

(Alt) Shimizu, Yuta vs (6) Diallo, Gabriel

(4) Ficovich, Juan Pablo vs Qualifier

Shimabukuro, Sho vs Qualifier

(PR) Fratangelo, Bjorn vs (PR) Bolt, Alex

(Alt) Blanch, Ulises vs (7) Hong, Seong-chan

(8) Choinski, Jan vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

(WC) Pacheco Mendez, Rodrigo vs Mochizuki, Shintaro

Elias, Gastao vs (3) Mena, Facundo

(5) Paire, Benoit vs Mejia, Nicolas

(Alt) Rincon, Daniel vs (WC) Rubio Fierros, Alan Fernando

Dougaz, Aziz vs Trungelliti, Marco

Yevseyev, Denis vs (2) Couacaud, Enzo

(1) Zhu, Evanvs (WC) Aguilera, Emiliano(PR) Berrettini, Jacopovs (7) Seelig, Kyle

(2) McCabe, James vs (WC) Aramburu Contreras, Ivar Jose

Smith, Keegan vs (9) Cukierman, Daniel

(3) Leshem, Edan vs Statham, Rubin

(WC) Estrada, Esteban vs (12) Chappell, Nick

(4/Alt) Andreozzi, Guido vs (Alt) Nam, JiSung

Damm, Martin vs (8) Walton, Adam

(5) Decamps, Gabriel vs (Alt) Hazawa, Shinji

Langmo, Christian vs (11) Kumar, Omni

(6) Rybakov, Alex vs (WC) Frances Tessari, Enzo

(Alt) Barrientos, Nicolas vs (10) Marchenko, Illya

ESTADIO PUERTO MAGICO – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Evan Zhu vs [WC] Emiliano Aguilera

2. [WC] Esteban Estrada vs [12] Nick Chappell

3. [4/Alt] Guido Andreozzi vs [Alt] JiSung Nam

4. [6] Alex Rybakov vs [WC] Enzo Frances Tessari

CANCHA 7 LEGUAS – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [PR] Jacopo Berrettini vs [7] Kyle Seelig

2. [3] Edan Leshem vs Rubin Statham

3. Martin Damm vs [8] Adam Walton

4. [Alt] Nicolas Barrientos vs [10] Illya Marchenko

CANCHA VINO AMERICA – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] James McCabe vs [WC] Ivar Jose Aramburu Contreras

2. Keegan Smith vs [9] Daniel Cukierman

3. [5] Gabriel Decamps vs [Alt] Shinji Hazawa

4. Christian Langmo vs [11] Omni Kumar