Terzo torneo vinto consecutivamente da Daniil Medvedev. Il russo vince l’ATP 500 di Dubai. 18 esimo titolo diverso vinto in carriera (Video)

Daniil Medvedev continua a vincere in modo inarrestabile e ha conquistato il suo terzo titolo in tre settimane, battendo il connazionale Andrey Rublev in modo convincente nella finale dell’ATP 500 di Dubai. Il numero sette del ranking mondiale ha reso la partita facile come contare fino a tre, impiegando poco più di un’ora per risolvere la questione in modo inequivocabile.

Medvedev ha vinto con i parziali di 6-2 6-2, ottenendo subito un break e mostrando fin da subito ciò che sarebbe stato. Con la sua 14ª vittoria consecutiva, Medvedev ha ottenuto due break di servizio in ogni set e non ha affrontato nemmeno una palla break, smontando così la strategia di Rublev. In questo modo, Medvedev aumenta il suo totale a 18 titoli, di cui tre vinti questa stagione, e si assicura la salita di un ulteriore posto nel ranking mondiale, comparendo al sesto posto nell’aggiornamento di lunedì. Adesso proverà a mantenere il grande momento di forma nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami.

Il russo, quindi, non rallenta e ha conquistato il suo terzo titolo in altrettante settimane a Dubai, portando a 18 i trofei che ha già vinto nella sua carriera da professionista nel circuito maggiore.

Ma la cosa più impressionante è il fatto che Medvedev non abbia mai ripetuto un singolo titolo nel corso del suo percorso. Ha vinto 18 tornei, sempre in città diverse, iniziando a Sydney e terminando ora a Dubai. Nel mezzo, ha conquistato Winston-Salem, Tokyo, Sofia, Cincinnati, San Pietroburgo, Shanghai, Parigi, le ATP Finals, Marsiglia, Maiorca, Canada, US Open, Los Cabos, Vienna, Rotterdam e Doha.