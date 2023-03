Jannik SInner giocherà il torneo di Halle. Le wild card del torneo di Indian Wells

Il torneo ATP 500 di Halle, in programma il prossimo mese di giugno, vedrà la partecipazione di alcuni dei migliori giocatori di tennis al mondo. Tra i partecipanti ci saranno Felix Auger-Aliassime, Hubert Hurkacz, Nick Kyrgios, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Jannik Sinner e Daniil Medvedev.

La campionessa dell’Australian Open 2020, Sofia Kenin, è in cima alla lista dei giocatori che hanno ottenuto wild card per il tabellone principale del BNP Paribas Open 2023, un evento combined ATP Masters 1000 e WTA 1000 che si terrà dal 6 al 19 marzo 2023 presso l’Indian Wells Tennis Garden. Dieci americani in totale, inclusa Kenin, hanno ottenuto l’accesso al tabellone principale maschile e femminile tramite wild card.

ATP:

Dominic Thiem

Jack Sock

Yibing Wu

Brandon Holt

Alex Kovacevic

WTA:

Sofia Kenin

Emma Navarro

Ann Li

Caty McNally

Katie Volynets

Peyton Stearns

Elizabeth Mandlik

Dayana Yastremska