WTA 250 Monterrey: Elisabetta Cocciaretto si ferma ai quarti di finale

ElisabettaCocciaretto, 22 anni, è stata sconfitta nei quarti di finale del torneo WTA 250 “Abierto GNP Seguros” a Monterrey, in Messico. La 49ª classificata del ranking WTA, ad un solo passo dal suo miglior piazzamento, si è dovuta arrendere alla belga Elise Mertens, quarta favorita del seeding e 42ª nel ranking mondiale.

La partita, durata un’ora e 19 minuti, si è conclusa con un punteggio di 6-2, 6-2 a favore della tennista belga. Elisabetta era partita bene, tenendo a zero il primo turno di battuta, ma poi ha subito la superiorità di Mertens, che ha ottenuto l’84% dei punti con la prima di servizio e il 52% con la seconda, oltre ad aver messo a segno 7 ace.

L’azzurra ha ceduto la battuta nel terzo e nel quinto gioco del primo set e nel primo e nel settimo della seconda frazione è non ha mai dato l’impressione di poter cambare la partita sempre in controllo della Mertens.

(4) Elise Mertens vs (8) Elisabetta Cocciaretto