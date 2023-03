Atp Acapulco: per Berrettini arriva l’ostacolo Rune, in quota l’azzurro costretto a inseguire

Dopo i successi contro Molcan e Ymer per Matteo Berrettini arriva un test probante nel torneo di Acapulco. Tra l’azzurro e la semifinale c’è infatti il danese Holger Rune, attuale numero 10 del mondo ma battuto dal romano nell’unico precedente dello scorso anno a Indian Wells. Nonostante il bilancio positivo, Berrettini è sfavorito, a 2 volte la posta, rispetto alla vittoria del suo avversario offerta a 1,80. Per quanto riguarda il risultato esatto, riporta Agipronews, in pole lo 0-2 a favore di Rune, fissata a 2,75, mentre lo stesso parziale per l’italiano è visto a 3,20. I due sfidanti sono anche tra i favoriti per il successo finale nel torneo, entrambi a quota 5, al secondo posto dietro il favorito Taylor Fritz dato come vincente a 3,50.

Time Match Scontri diretti Player 1 Odds Player 2 Odds TODAY, 23:30 QF McDonald – Paul (7) 0-1 2.24 1.65 TOMORROW, 01:00 QF De Minaur (8) – Daniel 1-0 1.26 3.84 TOMORROW, 03:00 QF Fritz (3) – Tiafoe (6) 5-1 1.48 2.65 TOMORROW, 04:30 QF Berrettini – Rune (4) 1-0 2.01 1.80