Alcaraz k.o al tendine del ginocchio, rinuncia al 500 di Acapulco

Come ampiamente previsto, Carlos Alcaraz è costretto a saltare l’Abierto Mexicano de tenis, l’ATP 500 già in corso presso la città di Acapulco. Lo spagnolo si è sottoposto ad accertamenti diagnostici dopo aver sofferto un problema nel corso della finale di Rio, persa contro Norrie quando era in vantaggio di un set ed un break, e il responso ha confermato le brutte sensazioni provate in campo. In un post social, Carlos spiega la situazione.

“Purtroppo non potrò giocare all’@abiertomexicanodetenis. Ho uno stiramento di grado 1 al tendine del ginocchio nella gamba destra che mi porterà fuori per diversi giorni sulla base degli accertamenti che ho avuto questa mattina. Mi fa molto male non gareggiare qui, ma ora è il momento di pensare a recuperare per cercare di farmi trovare pronto il prima possibile. Spero che ci rivedremo presto”.

Oltre ad Acapulco, mancano pochi giorni al primo Masters 1000 dell’anno in quel di Indian Wells, torneo che insieme a Miami lanciò la corsa di Alcaraz verso la vetta del tennis mondiale nella scorsa stagione. Saranno davvero tanti i punti da difendere (una semifinale in California, la vittoria in Florida). Il 2023 del campione di Murcia non è davvero iniziato bene…

Oltre ad Alcaraz, anche il britannico Cameron Norrie ha deciso di rinunciare all’evento messicano, che così, a tabellone già compilato, perde due dei giocatori più forti.