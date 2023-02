Challenger Pune: Sarà derby al secondo turno tra Luca Nardi e Lorenzo Giustino

Luca Nardi e Lorenzo Giustino si apprestano ad affrontarsi nel secondo turno del torneo challenger di Pune in India. Il torneo è dotato di un montepremi da 130.000 dollari ed entrambi i tennisti italiani hanno iniziato bene il torneo, battendo rispettivamente il qualificato dello Zimbabwe Benjamin Lock e il vietnamita Nam Hoang Ly.

Questo sarà il secondo incontro ufficiale tra i due tennisti italiani, dopo l’incontro al primo turno del Challenger di Biella nel 2021, che vide Giustino vincere per ritiro di Nardi quando quest’ultimo si trovava in svantaggio 26 64 4-1. Nardi, 19enne di Pesaro e numero 151 del ranking ATP, è testa di serie numero 4 del torneo e cercherà di prendersi la rivincita contro Giustino, numero 223 del ranking.

Francesco Maestrelli, numero 175 del ranking ATP e testa di serie numero 5 del torneo, è anch’esso impegnato nel torneo e ha superato al primo turno l’australiano Marc Polmans con il punteggio di 16 61 62. Maestrelli, che sta vivendo un buon momento di forma, è in attesa di conoscere il suo avversario nel secondo turno, che uscirà dal match tra il lucky loser britannico Jay Clarke e l’altro australiano Dane Sweeny.

Challenger Pune – hard

1T Ly – Giustino (0-0) ore 06:00



ATP Pune Nam Hoang Ly Nam Hoang Ly 1 1 Lorenzo Giustino Lorenzo Giustino 6 6 Vincitore: Giustino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 N. Hoang Ly 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-5 → 1-6 L. Giustino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 N. Hoang Ly 15-0 15-15 15-30 df 15-40 1-3 → 1-4 L. Giustino 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 N. Hoang Ly 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 L. Giustino 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 N. Hoang Ly 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 N. Hoang Ly 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-3 → 1-4 N. Hoang Ly 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 L. Giustino 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 N. Hoang Ly 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Giustino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1

1T Lock – Nardi (0-0) 2 incontro dalle ore 06:00