Roger Federer torna a Wimbledon e i rumors continuano ad aumentare

Dopo non essere stato riconosciuto da una guardia di sicurezza, Roger Federer ha fatto nuovamente visita al All England Club, la sede del mitico torneo di Wimbledon che ha vinto per ben otto volte. La notizia è stata riportata in Inghilterra, dove si suggerisce che questo non sia accaduto per caso.

I rumors riguardo ad un coinvolgimento di Federer a Wimbledon stanno diventando sempre più forti, iniziando dalla possibilità di diventare commentatore per la BBC. Al momento si dice che le discussioni riguardino un qualche tipo di riconoscimento per Federer ed il ruolo che potrebbe assumere in futuro.

Non è ancora chiaro di che natura potrebbe essere questo coinvolgimento, ma in Inghilterra si dubita che Federer diventi un commentatore a tempo pieno per il terzo torneo del Grand Slam della stagione. In ogni caso, ci si aspetta che il suo coinvolgimento sia limitato, ma non si esclude nessuna opzione: si parla di un ruolo di co-commentatore, analista o persino di avere il proprio programma a Wimbledon.