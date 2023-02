Jannik Sinner si ritira da Marsiglia, ha la febbre

Jannik Sinner si ritira dal torneo di Marsiglia. L’azzurro, reduce dalle due ottime prestazioni a Montpellier (vittoria) e Rotterdam (finale), aveva confermato la propria presenza all’ATP 250 organizzato nella città provenzale, arrivando regolarmente al sito del torneo ed allenandosi, come dimostrano anche le foto pubblicate dagli account social dell’Open13.

Purtroppo a pochi minuti dall’avvio del suo esordio, 2°t contro Fils, è arrivata la notizia del forfait.

Ecco le parole di Sinner, diffuse da L’Equipe, che spiegano il suo ritiro: “Dopo la mia ultima partita a Rotterdam ho iniziato a sentirmi poco bene. Negli ultimi giorni non avevo energia e non ho potuto allenarmi bene. Abbiamo aspettato fino all’ultimo minuto per prendere una decisione. Purtroppo il mio corpo non è in buone condizioni, infatti ho un po’ di febbre”.