Simone Bolelli e Fabio Fognini vincono il torneo ATP 250 di Buenos Aires in doppio

Simone Bolelli e Fabio Fognini hanno conquistato il titolo di doppio al torneo ATP 250 di Buenos Aires, battendo in finale il colombiano Nicolas Barrientos e l’israeliano Ariel Behar con il punteggio di 6-2, 6-4. La coppia italiana ha giocato un’ottima partita, dimostrando grande abilità e esperienza.

Barrientos e Behar, che non avevano mai giocato insieme una finale nel circuito maggiore, hanno lottato ma non sono riusciti ad avere la meglio sulla coppia italiana.

Per Bolelli e Fognini, questo è il sesto titolo in carriera vinto insieme. Avevano precedentemente trionfato a Umago nel 2011, Buenos Aires nel 2013, Australian Open nel 2015 (il primo Slam per una coppia tutta italiana dal Roland Garros di Pietrangeli-Sirola del 1959), Rio de Janeiro e Umago nel 2022. Insieme hanno disputato altre sette finali, tra cui quelle più prestigiose nei Masters 1000 di Indian Wells, Montecarlo e Shanghai nel 2015.