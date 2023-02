Challenger Monterrey: Tabellone Principale e di Quali. Bellucci nel MD e Napolitano nelle quali

Challenger Monterrey – Tabellone Principale – hard

(1) Mannarino, Adrian vs Kovacevic, Aleksandar

Mejia, Nicolas vs Mansouri, Skander

Gojo, Borna vs (WC) Pacheco Mendez, Rodrigo

Johnson, Steve vs (7) Daniel, Taro

(3) Kudla, Denis vs Bellucci, Mattia

Qualifier vs Qualifier

(WC) Escobedo, Ernesto vs Paire, Benoit

(WC) Van Deinse, James vs (8) Watanuki, Yosuke

(6) Borges, Nuno vs (PR) Klahn, Bradley

Qualifier vs Wu, Tung-Lin

Marterer, Maximilian vs Elias, Gastao

Holt, Brandon vs (4) Altmaier, Daniel

(5) Eubanks, Christopher vs Qualifier

Krueger, Mitchell vs Diez, Steven

Qualifier vs Ficovich, Juan Pablo

Qualifier vs (2) Gomez, Emilio

(1) Zhu, Evanvs (WC) Aguilera, Emiliano(Alt) Maginley, Jodyvs (8/Alt) Mayo, Aidan

(2) Yevseyev, Denis vs King, Evan

(Alt) Rodriguez, Cristian vs (9) Napolitano, Stefano

(3/Alt) Andreozzi, Guido vs (Alt) Arias, Boris

(Alt) Gomez, Lucas

vs (7) Statham, Rubin

(4) Tomic, Bernard vs Zeballos, Federico

Doria, Luciano vs (12) O’Hoisin, Osgar

(5) Chappell, Nick vs (WC) Ramirez, Cesar

(WC) Rodriguez, Manuel Alejandro vs (11) Mora, Maxime

(6) Panta, Jorge vs (WC) Hernandez Gutierrez, Alejandro

Flores, Jesse vs (10) Tamm, Kristjan

1. [1] Evan Zhuvs [WC] Emiliano Aguilera2. [6] Jorge Pantavs [WC] Alejandro Hernandez Gutierrez3. [5] Nick Chappellvs [WC] Cesar Ramirez(non prima ore: 22:00)

CANCHA 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Bernard Tomic vs Federico Zeballos

2. [2] Denis Yevseyev vs Evan King

3. [WC] Manuel Alejandro Rodriguez vs [11] Maxime Mora

4. [Alt] Lucas Gomez vs [7] Rubin Statham

5. [3/Alt] Guido Andreozzi vs [Alt] Boris Arias

CANCHA 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Jody Maginley vs [8/Alt] Aidan Mayo

2. Jesse Flores vs [10] Kristjan Tamm

3. Luciano Doria vs [12] Osgar O’Hoisin

4. [Alt] Cristian Rodriguez vs [9] Stefano Napolitano