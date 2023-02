Albo d’oro del torneo di Rotterdam. Omar Camporese vincitore del torneo nel 1991

Ecco l’albo d’oro completo del torneo di Rotterdam che ha avuto la sua prima edizione nel 1974.

Durante il torneo di Rotterdam del 1991, Omar Camporese si aggiudicò il titolo battendo in finale Ivan Lendl per 36 76 (4) 76 (4).

Quella fu una grande performance di Camporese, che sconfisse avversari di grande calibro come appunto Ivan Lendl per conquistare il suo primo titolo ATP in carriera (vinse l’anno dopo anche Milano).

Singolare

Anno Vincitore Finalista Punteggio

1974 Paesi Bassi Tom Okker Stati Uniti Tom Gorman 3–6, 7–62, 6–1

1975 Stati Uniti Arthur Ashe (1) Paesi Bassi Tom Okker 3–6, 6–2, 6–4

1976 Stati Uniti Arthur Ashe (2) Stati Uniti Robert Lutz 6–3, 6–3

1977 Stati Uniti Dick Stockton Romania Ilie Năstase 2–6, 6–3, 6–3

1978 Stati Uniti Jimmy Connors (1) Messico Raúl Ramírez 7–5, 7–5

1979 Svezia Björn Borg Stati Uniti John McEnroe 6–4, 6–2

1980 Svizzera Heinz Günthardt Stati Uniti Gene Mayer 6–2, 6–4

1981 Stati Uniti Jimmy Connors (2) Stati Uniti Gene Mayer 6–1, 2–6, 6–2

1982 Argentina Guillermo Vilas Stati Uniti Jimmy Connors 0–6, 6–2, 6–4

1983 Stati Uniti Gene Mayer Argentina Guillermo Vilas 6–1, 7–6

1984 Cecoslovacchia Ivan Lend lStati Uniti Jimmy Connors 6–0, 1–0finale interrotta[1]

1985 Cecoslovacchia Miloslav Mečíř Svizzera Jakob Hlasek 6–1, 6–2

1986 Svezia Joakim Nyström Svezia Anders Järryd 6–0, 6–3

1987 Svezia Stefan Edberg (1) Stati Uniti John McEnroe 3–6, 6–3, 6–1

1988 Svezia Stefan Edberg (2) Cecoslovacchia Miloslav Mečíř 7–6, 6–2

1989 Svizzera Jakob Hlasek Svezia Anders Järryd 6–1, 7–5

1990 Stati Uniti Brad Gilbert Svezia Jonas Svensson 6–1, 6–3

1991 Italia Omar Camporese Cecoslovacchia Ivan Lendl 3–6, 7–64, 7–64

1992 Germania Boris Becker Russia Aleksandr Volkov 7–69, 4–6, 6–2

1993 Svezia Anders Järryd Rep. Ceca Karel Nováček 6–3, 7–5

1994 Germania Michael Stich Sudafrica Wayne Ferreira 4–6, 6–3, 6–0

1995 Paesi Bassi Richard Krajicek (1) Paesi Bassi Paul Haarhuis 7–65, 6–4

1996 Croazia Goran Ivanišević Russia Evgenij Kafel’nikov 6–4, 3–6, 6–3

1997 Paesi Bassi Richard Krajicek (2) Rep. Ceca Daniel Vacek 7–64, 7–65

1998 Paesi Bassi Jan Siemerink Svezia Thomas Johansson 7–62, 6–2

1999 Russia Evgenij Kafel’nikov Regno Unito Tim Henman 6–2, 7–63

2000 Francia Cédric Pioline Regno Unito Tim Henman 63–7, 6–4, 7–64

2001 Francia Nicolas Escudé (1) Svizzera Roger Federer 7–5, 3–6, 7–65

2002 Francia Nicolas Escudé (2) Regno Unito Tim Henman 3–6, 7–66, 6–4

2003 Bielorussia Maks Mirny Paesi Bassi Raemon Sluiter 7–63, 6–4

2004 Australia Lleyton Hewitt Spagna Juan Carlos Ferrero 61–7, 7–5, 6–4

2005 Svizzera Roger Federer (1) Croazia Ivan Ljubičić 5–7, 7–5, 7–65

2006 Rep. Ceca Radek Štěpánek Belgio Christophe Rochus 6–0, 6–3

2007 Russia Mikhail Youzhny Croazia Ivan Ljubičić 6–2, 6–4

2008 Francia Michaël Llodra Svezia Robin Söderling 63–7, 6–3, 7–64

2009 Regno Unito Andy Murray Spagna Rafael Nadal 6–3, 4–6, 6–0

2010 Svezia Robin Söderling (1) Russia Michail Južnyj 6–4, 2–0 rit.

2011 Svezia Robin Söderling (2) Francia Jo-Wilfried Tsonga 6–3, 3–6, 6–3

2012 Svizzera Roger Federer (2) Argentina Juan Martín del Potro 6–1, 6–4

2013 Argentina Juan Martín del Potro Francia Julien Benneteau 7–62, 6–3

2014 Rep. Ceca Tomáš Berdych Croazia Marin Čilić 6–4, 6–2

2015 Svizzera Stanislas Wawrinka Rep. Ceca Tomáš Berdych 4–6, 6–3, 6–4

2016 Slovacchia Martin Kližan Francia Gaël Monfils 61–7, 6–3, 6–1

2017 Francia Jo-Wilfried Tsonga Belgio David Goffin 4–6, 6–4, 6–1

2018 Svizzera Roger Federer (3) Bulgaria Grigor Dimitrov 6–2, 6–2

2019 Francia Gaël Monfils (1) Svizzera Stan Wawrinka 6–3, 1–6, 6–2

2020 Francia Gaël Monfils (2) Canada Félix Auger-Aliassime 6–2, 6–4

2021 Russia Andrej Rublëv Ungheria Márton Fucsovics 7–64, 6–4

2022 Canada Félix Auger-Aliassime Grecia Stefanos Tsitsipas 6–4, 6–2