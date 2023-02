Jannik Sinner dopo l’accesso ai quarti a Rotterdam: “Ho giocato un buon tennis, molto concentrato e spero di continuare così” (Video della partita e programma di domani)

Jannik Sinner: “C’è molto lavoro dietro in ogni incontro, sono molto contento. Ho giocato un buon tennis, molto concentrato e spero di continuare così. Stefanos è un grandissimo giocatore, quest’anno ha già giocato alla grande, lo rispetto tantissimo. Non vedevo l’ora di giocare questo match dopo il successo di ieri, oggi sono soddisfatto”.

Prepariamo ogni partita nel miglior modo possibile, questa è una vittoria importante, ho perso una brutta partita contro di lui in Australia. Ora penso al prossimo turno”.

“Domani c’è un’altra partita e dobbiamo concentrarci di nuovo. Sono contento che Stan Wawrinka giochi di nuovo ad alti livelli, ci ho giocato contro a Wimbledon l’anno scorso, lo conosco bene, sarà una partita diversa rispetto a quella di oggi e spero di giocare bene anche domani, vediamo cosa succederà”.

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara vs Rohan Bopanna / Matthew Ebden

2. Grigor Dimitrov vs Maxime Cressy OR Alex de Minaur (non prima ore: 13:00)

3. [6] Daniil Medvedev vs [3] Felix Auger-Aliassime

4. Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin vs [3] Ivan Dodig / Austin Krajicek

5.Jannik Sinner vs [PR] Stan Wawrinka (non prima ore: 19:30)

6. [4] Holger Rune OR [WC] Gijs Brouwer vs [WC] Tallon Griekspoor