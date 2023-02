Pospisil si ferma alcuni mesi per problemi di salute

Il canadese Vasek Pospisil ha appena annunciato via social di essere costretto ad un stop di alcuni mesi per un non meglio specificato problema di salute. Ecco il messaggio del 32enne canadese, attualmente n.111 del Ranking mondiale.

“Per motivi di salute, sarò fuori dal tour per i prossimi 3-4 mesi. Notizia difficile ma questo fa parte del percorso. Spero di tornare presto in torneo. Prenderò questo tempo per lavorare su altri progetti e godermi il tempo con amici e familiari. Grazie per il supporto come sempre”

Due to health reasons, I will be off the tour for the next 3-4 months. Tough news but this is part of the journey. Hope to be back in competition soon. Will take this time to work on other projects and enjoy time with friends & family. Thank you for the support as always 🙏🏼

— Vasek Pospisil (@VasekPospisil) February 16, 2023