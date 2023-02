ATP 250 Buenos Aires: Fabio Fognini sconfitto all’esordio. Niente sfida con Alcaraz

Out Fognini

Fabio Fognini ha subito una sconfitta nel primo turno del torneo ATP 250 di Buenos Aires. Il tennista ligure, reduce da un infortunio, è stato battuto da Laslo Djere con il risultato di 6-4, 6-4.

Nel primo set, Fognini ha perso la battuta sul 4-4, in un momento critico della partita che gli ha impedito di prendere il controllo del set. L’azzurro non è riuscito a ribrekkare e ha perso il primo set per 6-4.

Nel secondo set, Fognini è partito male e ha subito un break nel terzo gioco ed ha preso un nuovo break nel settimo game andando sotto per 2 a 5.

Nonostante questo Fabio, ha reagito ed ha recuperato un break portandosi sul 4 a 5. Tuttavia, Djere ha dimostrato di essere un avversario tosto e ha vinto facilmente il game del 5 a 4, chiudendo il set e la partita per 6-4.