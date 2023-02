Serena WIlliams ha brillato negli spot del SuperBowl, mentre Osaka non ha perso lo spettacolo di Rihanna (Video)

Serena Williams, campionessa di 23 titoli di Grand Slam in singolare e una delle grandi figure dello sport americano, ha brillato nella sua apparizione in due annunci del Super Bowl per la televisione americana. Questi annunci sono, come noto, i più costosi dell’anno negli Stati Uniti, considerando i consueti numeri di ascolto di questa partita che decide il campionato della NFL.

Il tennis ha fatto la sua comparsa all’evento, con Naomi Osaka che ha assistito alla partita dal vivo, anche se con una motivazione non sportiva: lo show durante l’intervallo di Rihanna!

Serena Williams giving Al Pacino's speech from Any Given Sunday in her Super Bowl ad pic.twitter.com/qZOBpUBOJw — Bastien Fachan (@BastienFachan) February 13, 2023