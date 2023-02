ATP Montpellier: derby Sinner-Sonego, per i bookie l’altoatesino ha già un piede in semifinale

Almeno un italiano sarà in semifinale all’ATP di Montpellier. Sì, perché una delle sfide che deciderà la composizione del penultimo atto del torneo vedrà sfidarsi Jannik Sinner e il connazionale Lorenzo Sonego. L’altoatesino, tornato in campo dopo l’eliminazione al quarto turno degli Australian Open, è avanti per il successo, offerto a 1,27, contro quello del torinese a 3,75. Il classe 2001 è favorito anche per la conquista del primo set, in quota a 1,36, mentre per Sonego la vittoria del primo parziale paga 3 volte la posta.

Come riporta Agipronews, per quanto riguarda il set betting, in pole c’è lo 0-2 in favore di Sinner, proposto a 1,80, seguito dall’1-2 a 3,60. Un successo di Sonego per 2-0 vale invece 6,50 la posta, con il 2-1 alto a 7,50.