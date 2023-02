Da Tenerife: Il resoconto di giornata con il programma dei quarti di finale. Sei italiani ai quarti. Giannessi trova la spinta della famiglia. Travaglia e Fonio lasciano il segno

Alessandro Giannessi, Giovanni Fonio e Stefano Travaglia portano a sei il numero complessivo di italiani ai quarti di finale del Tenerife Challenger 3. Un’altra giornata proficua per il tennis tricolore nel torneo ATP Challenger 75 organizzato da MEF Tennis Events all’Abama Tennis Academy. Prosegue l’ottimo momento di Alessandro Giannessi che si è aggiudicato il derby contro Raul Brancaccio per 6-3 6-2. Travaglia e Fonio hanno invece superato rispettivamente Oscar Gutierrez e Bu Yunchaokete. Nella giornata di venerdì torneranno in campo anche Francesco Maestrelli, Matteo Gigante e Riccardo Bonadio. I derby previsti sono due: Bonadio-Maestrelli e Travaglia-Giannessi.

Giannessi: “Bello condividere questo con la famiglia” – Prosegue a gonfie vele il nuovo anno per Alessandro Giannessi. Protagonista nel mese di gennaio con due semifinali Challenger in quel di Tigre (Argentina), l’ex 84 del mondo sta trovando il suo tennis anche a Tenerife. Il derby contro la quarta testa di serie Raul Brancaccio lo ha visto trionfante per 6-3 6-2. Nel corso del match il tennista campano ha avuto nuovamente qualche problema alla mano che lo aveva condizionato nella finale del Tenerife Challenger 2, ma il giocatore di La Spezia ha interpretato il proprio match alla perfezione: “C’era tanto vento nelle fasi finali del match e non è stato facile da gestire. In generale Raul è sempre un avversario ostico e dal mio punto di vista so di aver giocato una bella partita e sono contento di aver vinto”. Ai quarti di finale per Giannessi ci sarà il derby contro Stefano Travaglia, avversario che non ha mai sfidato in un match ufficiale. Il tennista ligure potrà contare ancora una volta sul sostegno della moglie Francesca e del figlio Lorenzo, che lo stanno accompagnando nel torneo: “Sono felicissimo di essere qui con la mia famiglia e condividere questi giorni con loro. Domani darò il massimo per arrivare in semifinale”.

Fonio e Travaglia ai quarti di finale – Sul centrale la giornata si è aperta con il successo di Giovanni Fonio. Il ventiquattrenne di Novara ha sconfitto il qualificato Bu Yunchaokete con lo score di 7-6(5) 6-4. Dopo essere a sua volta passato per il tabellone cadetto Fonio ha inanellato una serie di buone prestazioni e nella giornata di venerdì andrà a caccia della seconda semifinale stagionale dopo quella di Nonthaburi 3. Dall’altra parte della rete l’azzurro troverà la quinta testa di serie Ryan Peniston, reduce dal trionfo per 6-1 6-2 sul giordano Abedallah Shelbayh. Successo nettissimo anche per Stefano Travaglia, che si è qualificato ai quarti di finale grazie al perentorio 6-0 6-0 inflitto al lucky loser Oscar Gutierrez. Il tennista di Ascoli Piceno, in forza all’Enjoy Sporting Club di Roma, si è reso autore di un’altra grande prova al servizio: 11 ace e l’84% di punti vinti con la prima.

Centre Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Riccardo Bonadio vs [8] Francesco Maestrelli

2. [WC] Stefano Travaglia vs Alessandro Giannessi OR [4] Raul Brancaccio

3. [LL] Matteo Gigante vs [WC] Pablo Llamas Ruiz (non prima ore: 16:30)

Court 3 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [4] Andrew Harris / Christian Harrison vs [2] Ruben Gonzales / Fernando Romboli

2. [5] Ryan Peniston vs [Q] Giovanni Fonio

Court 2 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Marco Bortolotti / Sergio Martos Gornes OR Mikelis Libietis / Luca Margaroli vs [3] Luke Johnson / Sem Verbeek

I risultati di giovedì 9 febbraio

2° turno

Stefano Travaglia (WC) b. Oscar Gutierrez (LL) 6-0 6-0

Alessandro Giannessi b. Raul Brancaccio (4) 6-3 6-2

Ryan Peninston (5) b. Abedallah Shelbayh (Q) 6-1 6-2

Giovanni Fonio (Q) b. Bu Yunchaokete (Q) 7-6(5) 6-4