Alycia Parks: “Mi sono innamorata del tennis a 7 anni. Lì ho deciso, diventerò una professionista”

La giovane statunitense Alycia Parks ha impressionato al WTA 250 di Lione. Con un tennis potente, aggressivo, un gran servizio e un piglio da vera “fighter”, ha sconfitto la favorita di casa Carolina Garcia in finale, vincendo il suo primo titolo sul tour maggiore. Non solo ha sorpreso la quotata rivale a furia di Ace (15) ed accelerazioni imprendibili (28 vincenti complessivi), ma ha anche zittito il calore del pubblico di casa, tutto ovviamente schierato con Caroline, con una personalità piuttosto dirompente.

Grazie a questo successo, Parks ha una serie aperta di 15 vittorie consecutive indoor: successo al WTA 125 Andorra, titolo al WTA 125 Angers, e il fresco primo trofeo maggiore alzato al WTA 250 Lione. Una striscia nella quale ha battuto otto rivali nella top 100 (cinque delle quali a Lione), incluso forti avversarie del calibro di Garcia (n.5), Zhang (n.24), Martic (n.36). Risultati eccellenti, che l’hanno fatta decollare in pochissime settimane, attestandosi oggi nel nuovo ranking al n.51 (+28). Indoor il tennis di Alycia è a tratti irresistibile. La domanda che gli appassionati ora si fanno è: riuscirà a continuare con questa prepotenza tecnica anche nei tornei all’aperto? Il suo è un tennis ad alto rischio, che si esalta con condizioni di gioco rapide e “perfette”.

In attesa di vedere i suoi prossimi passi, andiamo a conoscere questa ragazza afroamericana, che sta scalando come un razzo la classifica WTA, attraverso alcuni estratti di un’intervista rilasciata qualche settimana fa ai media del suo paese.

“Da piccola ero molto brava a scuola, prendevo il massimo dei voti, e ogni volta che ricevevo una “A” i miei genitori mi portavano al negozio di giocattoli. Mi ci voleva un’ora per scegliere qualcosa! Tanto che mia madre alla fine mi diceva ‘sbrigati o scelgo qualcosa per te'”.

Il suo amore per il tennis è stato un colpo di fulmine. “Un giorno mia madre arrivò con due racchette da tennis e tre palline. Sapeva che a me e a mia sorella piaceva giocare all’aperto e avevamo un campo da tennis nel nostro quartiere. Ci ha portato lì e si mise a leggere, lasciando noi due a giocare a tennis. Io e mia sorella abbiamo passato tutto il pomeriggio a colpire la palla, sempre meglio. La mamma ha chiamato mio padre ad un certo punto, dicendo “Penso che siano abbastanza brave a tennis”. Ho subito capito che quello sport era bellissimo. Avevo sette anni, è stato amore a prima vista. Lì ho deciso che faceva per me, che avrei continuato a giocare e che sarei diventata una professionista”.

Parks non ha fatto molta attività giovanile, si è concentrata nel crescere fisicamente allenandosi prevalentemente con la sorella. “Non abbiamo fatto il percorso junior classico. Ho avuto sempre un po’ di problemi al ginocchio e mio padre voleva prevenire gli infortuni. Allenati e preparati per i professionisti, questo il suo programma, è quello che abbiamo fatto ed eccomi qui ora. Anche mia sorella ha giocato, ci siamo spinte a vicenda. Non ci siamo basati sulla concorrenza che c’era nei tornei di categoria perché eravamo sempre in competizione l’una con l’altra. Quando hai una sorella che vuoi sempre battere e viceversa, penso che ti metta in qualcosa di diverso”.

Sorprendente quest’affermazione di Alycia: “Quando sono sbarcata sul tour e tra i professionisti, il livello non è stata davvero una sorpresa. Ero pronta”.

Lo sport è sempre stato di casa in famiglia. Suo padre Michael è stato un ottimo giocatore di basket, diventando il suo allenatore. A dire di Alycia anche i consigli della madre sono stati fondamentali. “Quanto sarà facile arrivare in alto, chiedevo da giovane a mia mamma. Lei mi ha sempre risposto che non sarebbe stato per niente facile, e via via che sarei cresciuta sarebbe stato ancora più difficile. Se vuoi qualcosa, devi lavorare duro e mettere tutto te stessa per ottenerla, non ci sono alternative, mi ripeteva. È quel che ho sempre cercato di fare”.