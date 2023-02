ATP 250 Montpellier: Il Tabellone di Quali. Luca Nardi ai nastri di partenza

ATP 250 Montpellier – Tabellone Qualificazione – indoor hard

(1) Zhang, Zhizhen vs (Alt) Trungelliti, Marco

(WC) Chidekh, Clement vs (7) Muller, Alexandre

(2) Millman, John vs (Alt) Gakhov, Ivan

Bellier, Antoine vs (5) Guinard, Manuel

(3) Grenier, Hugo vs Paire, Benoit

(Alt) Janvier, Maxime vs (6) Nardi, Luca

(4) Blancaneaux, Geoffrey vs (Alt) Vatutin, Alexey

(WC) Cazaux, Arthur vs (8) Nava, Emilio

Court 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [2] John Millman vs [Alt] Ivan Gakhov

2. [1] Zhizhen Zhang vs [Alt] Marco Trungelliti (non prima ore: 12:00)

3. [4] Geoffrey Blancaneaux vs [Alt] Alexey Vatutin

4. [Alt] Maxime Janvier vs [6] Luca Nardi