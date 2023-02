Challenger VIlnius: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Tre azzurri presenti nelle Quali

CHALLENGER Vilnius (Lituania) – Tabellone Principale, cemento (al coperto)

(1) Stricker, Dominic vs De Loore, Joris

Qualifier vs Qualifier

(Alt) Serdarusic, Nino vs (WC) Ilkel, Cem

(Alt) Zuk, Kacper vs (8) Lokoli, Laurent

(3) Rodionov, Jurij vs (Alt) Geerts, Michael

Kolar, Zdenek vs Qualifier

Escoffier, Antoine vs (WC) Butvilas, Edas

Virtanen, Otto vs (6) Brouwer, Gijs

(5) Struff, Jan-Lennard vs Qualifier

Laaksonen, Henri vs Dzumhur, Damir

Berankis, Ricardas vs Celikbilek, Altug

Ritschard, Alexander vs (4) Novak, Dennis

(7) Kopriva, Vit vs Furness, Evan

Qualifier vs Qualifier

Broady, Liam vs (Alt) Moraing, Mats

(WC) Gaubas, Vilius vs (2) Ymer, Elias

CHALLENGER Vilnius (Lituania) – Tabellone Qualificazione, cemento (al coperto)

(1) Masur, Danielvs Wehnelt, Kai(Alt) Tkemaladze, Zuravs (9) Ferrari, Gianmarco

(2) Zhukayev, Beibit vs (WC) Reklevicius, Pijus

(WC) Vaise, Tomas vs (8) Gerasimov, Egor

(3) Donskoy, Evgeny vs (PR) Ocleppo, Julian

Metreveli, Aleksandre vs (10) Friberg, Karl

(4/Alt) Yevseyev, Denis vs (PR) Jahn, Jeremy

Jorda Sanchis, David vs (12) Arnaboldi, Federico

(5) Sachko, Vitaliy vs (WC) Babelis, Tadas

(WC) Tverijonas, Julius vs (7) Kirkin, Ergi

(6) Broom, Charles vs Purtseladze, Saba

(Alt) Kadhe, Arjun vs (11) Rosenkranz, Mats

Centre Court – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [2] Beibit Zhukayev vs [WC] Pijus Reklevicius

2. [4/Alt] Denis Yevseyev vs [PR] Jeremy Jahn

3. [6] Charles Broom vs Saba Purtseladze

4. [5] Vitaliy Sachko vs [WC] Tadas Babelis

5. [WC] Julius Tverijonas vs [7] Ergi Kirkin

6. Aleksandre Metreveli vs [10] Karl Friberg

Court 17 – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [WC] Tomas Vaise vs [8] Egor Gerasimov

2. David Jorda Sanchis vs [12] Federico Arnaboldi

3. [Alt] Arjun Kadhe vs [11] Mats Rosenkranz

4. [Alt] Zura Tkemaladze vs [9] Gianmarco Ferrari

5. [1] Daniel Masur vs Kai Wehnelt

6. [3] Evgeny Donskoy vs [PR] Julian Ocleppo