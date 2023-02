WTA 500 Abu Dhabi: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani

WTA 500 Abu Dhabi – Tabellone Qualificazione – indoor hard

Stadium Court – ore 08:00

(4) Shelby Rogers vs Vera Zvonareva Inizio 08:00

(5) Claire Liu vs Stefania Bojica

(2) Leylah Fernandez vs Kristina Mladenovic

(1) Aliaksandra Sasnovich vs Mirjam Bjorklund

Court 1 – ore 08:00

Su Jeong Jang vs (9) Magdalena Frech Inizio 08:00

(3) Yulia Putintseva vs Anastasia Zakharova

Katarina Zavatska vs (12) Moyuka Uchijima

Luisa Stefani vs (8) Ysaline Bonaventure

Court 2 – ore 08:00

Laura Siegemund vs (10) Dayana Yastremska Inizio 08:00

Nigina Abduraimova vs (11) Diane Parry

Elena-Gabriela Ruse vs (7) Tereza Martincova

(6) Rebecca Marino vs Margarita Betova