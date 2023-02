WTA 250 Lione e Hua Hin: I risultati con il dettaglio del Day 3. Jasmine Paolini accede al secondo turno “Sono contenta del risultato: è un’avversaria molto dura, che gioca bene e colpisce davvero forte”

Jasmine Paolini accede al secondo turno nel torneo WTA 250 di Lione.

La 27enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.66 WTA, ha battuto al primo turno per 63 62, in un’ora ed undici minuti, la spagnola Rebeka Masarova, n.100 del ranking, promossa dalle qualificazioni ma finalista nel “250” di Auckland a inizio gennaio.

Giovedì al secondo turno Paolini troverà dall’altra parte della rete la russa Erika Andreeva, n.134 del ranking, promossa dalle qualificazioni.

“Sono contenta del risultato: è un’avversaria molto dura, che gioca bene e colpisce davvero forte. Sono soddisfatta della mia prestazione e per come ho servito. Questo torneo mi piace, è ben organizzato e per questo qui gioco sempre bene”.

WTA 250 Lyon (Francia) – 2° Turno, cemento (al coperto)

WTA Lyon Rebeka Masarova Rebeka Masarova 3 2 Jasmine Paolini Jasmine Paolini 6 6 Vincitore: Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Rebeka Masarova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Rebeka Masarova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-3 → 1-3 Rebeka Masarova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Rebeka Masarova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Rebeka Masarova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Rebeka Masarova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Rebeka Masarova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

WTA Lyon Alison Van Uytvanck Alison Van Uytvanck 6 6 Tamara Korpatsch Tamara Korpatsch 2 4 Vincitore: Van Uytvanck Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Alison Van Uytvanck 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Alison Van Uytvanck 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Tamara Korpatsch 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Alison Van Uytvanck 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Tamara Korpatsch 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Alison Van Uytvanck 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 Tamara Korpatsch 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Alison Van Uytvanck 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Alison Van Uytvanck 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Tamara Korpatsch 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 Alison Van Uytvanck 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Alison Van Uytvanck 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Tamara Korpatsch 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Alison Van Uytvanck 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Tamara Korpatsch 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

WTA Lyon Alycia Parks • Alycia Parks 0 2 6 Petra Martic [4] Petra Martic [4] 0 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Alycia Parks 6-5 Alycia Parks 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Petra Martic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Alycia Parks 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Petra Martic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Alycia Parks 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Petra Martic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Alycia Parks 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Petra Martic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Alycia Parks 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Petra Martic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Alycia Parks 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Petra Martic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Alycia Parks 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 Petra Martic 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Alycia Parks 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 1-4 Petra Martic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Alycia Parks 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Petra Martic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Alycia Parks 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Linda Noskova vs (6) Mayar Sherif



Court 1 – ore 13:00

Jessika Ponchet / Renata Voracova vs Kaitlyn Christian / Sabrina Santamaria Inizio 13:00



WTA Lyon Jessika Ponchet / Renata Voracova Jessika Ponchet / Renata Voracova 4 6 Kaitlyn Christian / Sabrina Santamaria Kaitlyn Christian / Sabrina Santamaria 6 7 Vincitore: Christian / Santamaria Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 1-2* 1*-3 2*-3 3-3* 3-4* 3*-5 4*-5 4-6* 6-6 → 6-7 Kaitlyn Christian / Sabrina Santamaria 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 6-6 Jessika Ponchet / Renata Voracova 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Kaitlyn Christian / Sabrina Santamaria 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Jessika Ponchet / Renata Voracova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Kaitlyn Christian / Sabrina Santamaria 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-4 → 4-4 Jessika Ponchet / Renata Voracova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Kaitlyn Christian / Sabrina Santamaria 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-2 → 3-3 Jessika Ponchet / Renata Voracova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Kaitlyn Christian / Sabrina Santamaria 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-0 → 3-1 Jessika Ponchet / Renata Voracova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 Kaitlyn Christian / Sabrina Santamaria 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Kaitlyn Christian / Sabrina Santamaria 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Jessika Ponchet / Renata Voracova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-4 → 4-5 Kaitlyn Christian / Sabrina Santamaria 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-3 → 4-4 Jessika Ponchet / Renata Voracova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Kaitlyn Christian / Sabrina Santamaria 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-1 → 4-2 Jessika Ponchet / Renata Voracova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-1 → 4-1 Kaitlyn Christian / Sabrina Santamaria 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Jessika Ponchet / Renata Voracova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Kaitlyn Christian / Sabrina Santamaria 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Jessika Ponchet / Renata Voracova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

WTA Lyon Ana Bogdan / Danka Kovinic Ana Bogdan / Danka Kovinic 4 6 8 Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya [2] Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya [2] 6 4 10 Vincitore: Kichenok / Ninomiya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya 0-1 Ana Bogdan / Danka Kovinic 0-1 0-2 0-3 1-3 2-3 2-4 2-5 3-5 3-6 4-6 4-7 4-8 4-9 5-9 6-9 7-9 8-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 Ana Bogdan / Danka Kovinic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-4 → 5-4 Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Ana Bogdan / Danka Kovinic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Ana Bogdan / Danka Kovinic 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Ana Bogdan / Danka Kovinic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 Ana Bogdan / Danka Kovinic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Ana Bogdan / Danka Kovinic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-5 → 4-5 Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Ana Bogdan / Danka Kovinic 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Ana Bogdan / Danka Kovinic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-1 → 3-2 Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Ana Bogdan / Danka Kovinic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Ana Bogdan / Danka Kovinic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

WTA Lyon Olga Danilovic / Alexandra Panova Olga Danilovic / Alexandra Panova 0 0 Alicia Barnett / Natela Dzalamidze [3] Alicia Barnett / Natela Dzalamidze [3] 0 0 Vincitore: Danilovic / Panova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

WTA 250 Hua Hin (Thailandia) – 2° Turno, cemento

WTA Hua Hin Su Jeong Jang Su Jeong Jang 4 6 Lin Zhu Lin Zhu 6 7 Vincitore: Zhu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-0 2*-1 2-2* 3-2* 4*-2 4*-3 4-4* 4-5* 4*-6 5*-6 6-6* 6-7* 6-6 → 6-7 Su Jeong Jang 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 6-6 Lin Zhu 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Su Jeong Jang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 Lin Zhu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Su Jeong Jang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Lin Zhu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Su Jeong Jang 15-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Lin Zhu 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Su Jeong Jang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Lin Zhu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Su Jeong Jang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Su Jeong Jang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Lin Zhu 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 Su Jeong Jang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Lin Zhu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Su Jeong Jang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Lin Zhu 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Su Jeong Jang 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Lin Zhu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Su Jeong Jang 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Lin Zhu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

WTA Hua Hin Xinyu Wang [7] Xinyu Wang [7] 6 6 Mirjam Bjorklund Mirjam Bjorklund 3 3 Vincitore: Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Mirjam Bjorklund 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Mirjam Bjorklund 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Xinyu Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Mirjam Bjorklund 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Xinyu Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Mirjam Bjorklund 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Mirjam Bjorklund 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Mirjam Bjorklund 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Xinyu Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Mirjam Bjorklund 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Xinyu Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Mirjam Bjorklund 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Mirjam Bjorklund 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

WTA Hua Hin Linda Fruhvirtova [8] Linda Fruhvirtova [8] 3 6 4 Tamara Zidansek Tamara Zidansek 6 4 6 Vincitore: Zidansek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Linda Fruhvirtova 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 Tamara Zidansek 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 4-5 Linda Fruhvirtova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Tamara Zidansek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Linda Fruhvirtova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Tamara Zidansek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Linda Fruhvirtova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Tamara Zidansek 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Linda Fruhvirtova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Linda Fruhvirtova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Tamara Zidansek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Linda Fruhvirtova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Tamara Zidansek 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Linda Fruhvirtova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Tamara Zidansek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Linda Fruhvirtova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Tamara Zidansek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Linda Fruhvirtova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Linda Fruhvirtova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Tamara Zidansek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Linda Fruhvirtova 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Tamara Zidansek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 2-4 Linda Fruhvirtova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Tamara Zidansek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Linda Fruhvirtova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Tamara Zidansek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Linda Fruhvirtova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

WTA Hua Hin Anna Kalinskaya [4] • Anna Kalinskaya [4] 0 0 3 Lesia Tsurenko Lesia Tsurenko 0 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Anna Kalinskaya 3-5 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Lesia Tsurenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Lesia Tsurenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Lesia Tsurenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Lesia Tsurenko 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 15-40 0-5 → 0-6 Lesia Tsurenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Lesia Tsurenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Lesia Tsurenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 1 – ore 08:00

Xinyun Han / Bethanie Mattek-Sands vs Ysaline Bonaventure / Ekaterina Yashina Inizio 08:00



WTA Hua Hin Xinyun Han / Bethanie Mattek-Sands Xinyun Han / Bethanie Mattek-Sands 6 7 Ysaline Bonaventure / Ekaterina Yashina Ysaline Bonaventure / Ekaterina Yashina 3 5 Vincitore: Han / Mattek-Sands Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Xinyun Han / Bethanie Mattek-Sands 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 Ysaline Bonaventure / Ekaterina Yashina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Xinyun Han / Bethanie Mattek-Sands 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Ysaline Bonaventure / Ekaterina Yashina 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Xinyun Han / Bethanie Mattek-Sands 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Ysaline Bonaventure / Ekaterina Yashina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 4-3 Xinyun Han / Bethanie Mattek-Sands 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Ysaline Bonaventure / Ekaterina Yashina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Xinyun Han / Bethanie Mattek-Sands 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Ysaline Bonaventure / Ekaterina Yashina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-0 → 2-1 Xinyun Han / Bethanie Mattek-Sands 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Xinyun Han / Bethanie Mattek-Sands 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Ysaline Bonaventure / Ekaterina Yashina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-2 → 5-3 Xinyun Han / Bethanie Mattek-Sands 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Ysaline Bonaventure / Ekaterina Yashina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Xinyun Han / Bethanie Mattek-Sands 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-1 → 3-2 Ysaline Bonaventure / Ekaterina Yashina 15-0 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 3-1 Xinyun Han / Bethanie Mattek-Sands 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Ysaline Bonaventure / Ekaterina Yashina 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Xinyun Han / Bethanie Mattek-Sands 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

WTA Hua Hin Na-Lae Han / Su Jeong Jang Na-Lae Han / Su Jeong Jang 6 5 10 Angelina Gabueva / Anastasia Zakharova Angelina Gabueva / Anastasia Zakharova 3 7 2 Vincitore: Han / Jang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-2 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Na-Lae Han / Su Jeong Jang 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 Angelina Gabueva / Anastasia Zakharova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-5 → 5-6 Na-Lae Han / Su Jeong Jang 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 Angelina Gabueva / Anastasia Zakharova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-4 → 5-4 Na-Lae Han / Su Jeong Jang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Angelina Gabueva / Anastasia Zakharova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 Na-Lae Han / Su Jeong Jang 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 Angelina Gabueva / Anastasia Zakharova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Na-Lae Han / Su Jeong Jang 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Angelina Gabueva / Anastasia Zakharova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-2 → 1-2 Na-Lae Han / Su Jeong Jang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-1 → 0-2 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Na-Lae Han / Su Jeong Jang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Angelina Gabueva / Anastasia Zakharova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-2 → 5-3 Na-Lae Han / Su Jeong Jang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 4-2 → 5-2 Angelina Gabueva / Anastasia Zakharova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 Na-Lae Han / Su Jeong Jang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-2 → 3-2 Angelina Gabueva / Anastasia Zakharova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 Na-Lae Han / Su Jeong Jang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-2 → 1-2 Angelina Gabueva / Anastasia Zakharova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Na-Lae Han / Su Jeong Jang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

