Moutet operato al polso destro

Non è proprio un bel momento per i tennisti francesi. Dopo la notizia relativa al nuovo problema al ginocchio per Herbert, ecco un altro transalpino k.o. Corentin Moutet è stato operato al polso destro, come dimostra la foto postata dal collega dell’Equipe Moynet.

Non si conoscono ancora i dettagli, quanto il problema fosse grave e i tempi recupero. Visto quanto è delicato il polso per un tennista, di sicuro non rivedremo a brevissimo il talento francese in campo. Vi terremo aggiornati appena ci saranno notizie più dettagliate. Moutet ha disputato l’ultimo Australian Open, cedendo al secondo turno all’argentino Francisco Cerundolo in quattro set, è stato l’unico torneo da lui disputato nel 2023.

Corentin Moutet a été opéré du poignet droit. pic.twitter.com/zc3OXwkFnU — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) January 31, 2023



Moutet, 23 anni, è n.66 dell’ultimo ranking ATP, quinto giocatore del suo paese dietro a Bonzi, Gasquet, Lestienne e Mannarino. Il tennis francese al maschile sta attraversando da tempo un complicato periodo di ricambio generazionale, con la fine dell’epoca d’oro che ha visto tennisti di grande qualità come Tsonga (finalista a Slam e vincitore di Masters 1000), Monfils, Gasquet, Simon (top10) e altri buoni giocatori arrivati in top20 e stabilmente competitivi ad alto livello.

Proprio per rilanciare il settore e far crescere al meglio i migliori giovani talenti come Fils e Van Assche, la FFT da poco ha ingaggiato Ivan Ljubicic per dirigere e supervisionare il settore tecnico e sviluppare l’alto livello.