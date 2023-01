Herbert di nuovo k.o. al ginocchio

Continuano i problemi per il francese Pierre-Hugues Herbert. L’esperto tennista francese, da poco rientrato dopo un serio infortunio al ginocchio, ha avuto una ricaduta e sarà assente “a tempo indeterminato”. L’ha annunciato attraverso una foto postata sul proprio profilo Instagram.

“Difficile condividere questa notizia, la scorsa settimana è stata complicata per me, ma la realtà è che sarò nuovamente ai box per un periodo indefinito… ora è tempo di cure e recupero con l’obiettivo di rivedervi il ​​più velocemente possibile. Grazie per il vostro sostegno” scrive postando una foto a fianco del figlio Harper.

Herbert si era appena ripreso dall’infortunio al ginocchio sinistro patito lo scorso giugno, quando al Challenger di Ilkley era scivolato malamente sull’erba cadendo rovinosamente a terra. Addio Wimbledon e lungo stop. “Mi sono fatto davvero male al ginocchio e starò fuori per un po’” dichiarò allora. “I legamenti sono danneggiati, ma senza rotture. Nella mia sfortuna, posso dire di esser stato fortunato a non essermi fatto così male da dover subire un’operazione”.

Adesso questo nuovo stop, che lo bloccherà a tempo indefinito. Il prossimo marzo Herbert compirà 32 anni, il rientro visti i numeri problemi non si annuncia dei più facili.