Australian Open: Stefanos Tsitsipas è il primo finalista. Battuto Khachanov in quattro set

Stefanos Tsitsipas è diventato venerdì il 10° giocatore in attività a disputare più finali del Grande Slam, qualificandosi per la prima volta per l’Australian Open, il suo torneo preferito. Il greco unisce questa finale a quella del Roland Garros 2021, in cui perse solo contro Novak Djokovic e dopo essere stato in vantaggio di due set a zero.

In un incontro equilibrato, ma in cui è stato quasi sempre in controllo fin dall’inizio senza dover giocare propriamente il suo miglior tennis, il greco, numero quattro del mondo, ha avuto la meglio sull’russo Karen Khachanov, 20° ATP e che sta disputando la sua seconda semifinale consecutiva in tornei Grand Slam (agli US Open aveva perso in questa fase contro Casper Ruud), per 7-6(2), 6-4, 6-7(6) 6-3, in 3h22 in un duello che è stato segnato dalla minaccia di rimonta del 26enne russo, che ha salvato due match point nel tie-break del terzo set, dopo aver recuperato dal 3-5 nel terzo parziale.

In finale, Tsitsipas potrebbe incontrare di nuovo il suo giustiziere del Roland Garros 2021 Novak Djokovic (nove volte campione) o il 25enne esordiente Tommy Paul.